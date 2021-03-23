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За психологическую черту отступил евро, а доллар подорожал

23 марта, 16:28

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 24 марта

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 24 марта:

23.0324.03Изменение
1 доллар США27,69 грн27,73 грн+ 0,04
1 евро33,01 грн32,93 грн- 0,08

По сравнению со значениями 23 марта доллар подорожал на четыре копейки после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. За неделю с 16 по 23 марта гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на девять копеек. При этом эксперты рекомендуют украинцам покупать доллары, пока валюта не стала еще дороже.

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А вот курс евро на 23 марта упал на восемь копеек после роста на шесть копеек днем ранее. Евровалюта снова опустилась ниже психологической отметки в 33 гривни, хотя и не отходит далеко от этого рубежа.

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Напомним, в Украине также планируют провести налоговую амнистию. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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