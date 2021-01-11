Государство должно уменьшать налоговую нагрузку на бизнес, чтобы стимулировать развитие экономики, а не обременять его дополнительными пенсионными отчислениями. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Znaj.ua".

Он отметил, что предлагаемые властью законопроекты о введении накопительного уровня пенсионной системы предусматривают увеличение налоговой нагрузки на бизнес. По его мнению, это окажет негативное влияние на развитие предпринимательства и экономики в целом.

"Задача состоит в том, чтобы уменьшить налоговую нагрузку на бизнес, а особенно начинать нужно с малого бизнеса, чтобы те, кто работает в малых предприятиях, делали только взнос в виде 10% от зарплаты, причем от минимальной зарплаты, и все. И в этом случае потом для более крупных предприятий требуется этот вклад, ЕСВ уменьшать", - сказал Кушнирук.

Он считает, что государство должно гарантировать минимальное пенсионное обеспечение и позволить гражданам самостоятельно выбирать варианты для инвестиций, чтобы иметь дополнительную надбавку к пенсии.

"Может, они будут инвестировать в недвижимость собственную, в собственных детей, обучение собственных детей, еще какие-то делать инвестиции. Единственное, что должно сделать государство, – дать налоговые льготы", - отметил Кушнирук.

Таким образом, государство сможет решить проблему солидарной пенсионной системы без увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

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"Постепенно, за 10-15 лет задача состоит в том, чтобы выйти на минимум обязательств по отношению к новым лицам пенсионного возраста, выйти к минимуму обязательств по выплатам пенсий, и при этом мы уменьшаем налоговую нагрузку на бизнес. А это в свою очередь будет стимулировать деловую активность", - пояснил Кушнирук.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что введение второго уровня пенсионной реформы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.

В свою очередь руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский заявил, что считает неприемлемым увеличение нагрузки на фонд оплаты труда при внедрении пенсионной реформы. "Только за счет увеличения нагрузки на бизнес, у кого-то забирать, а кому-то давать, – это неправильный подход к реформе", - отметил Забловский.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта относительно пенсионной реформы – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.