Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фото

Подозреваемый не стал оказывать сопротивления задерживавшим его силовикам

/ Фото: НАБУ

Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.

По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила сайту "Сегодня", что сопротивления при проведении следственных действий Яценко не оказывал.

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/ Фото: НАБУ

Напомним, в декабре-2020 Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора провел достаточное количество эффективных рабочих встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ о группе "Приват", поэтому она хочет активизировать дело.

Также напомним, Генпрокуратура осуществляла досудебноерасследование по факту завладения должностными лицами ПриватБанка 19 млрд грн, выделенных НБУ в качестве рефинансирования.