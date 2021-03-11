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Закон о льготной растаможке "евроблях" могут ужесточить: что хотят изменить

11 марта, 19:51

Денис Беспалов

Глава профильного комитета Рады выступил с новыми инициативами

Народные депутаты могут ко второму чтению ужесточить нормы закона о таможенном оформлении "евроблях".

Об этом сообщает Telegram-канал Адвокат Права.

Как сообщается, на этой неделе глава профильного комитета по вопросам таможенной политики и налогов Данил Гетманцев предложил ограничить срок льготного растаможивания "евроблях" сроком в 3 месяца вместо полугода, как сегодня записано в законопроекте.

Кроме того Гетманцев предлагает ограничить действие закона только на легковые автомобили, а грузовики и мотоциклы исключить из списка.

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Также, как сообщается, предложено вести еще изменений:

Какие правки народные депутаты оставят в законе, а которые решат не принимать, будет решен путем голосования в зале Верховной Рады во время обсуждения этого законопроекта во втором чтении.

Когда это произойдет, пока неизвестно.

Напомним, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д. Они предусматривают 180 дней льготного периода растаможки для владельцев авто на еврономерах. При этом таможенное оформление "евроблях" собираются проводить без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

Впрочем, сами "евробляхеры" требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Они хотят полной отмены акциза для всех легковых авто.

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