Замглавы КСУ задекларировал церковь, особняк в 500 метров и 3 млн грн зарплаты

У Сергея Головатого в Киеве две квартиры и полдома в Черкасской области

Заместитель разжалованного главы Конституционного суда Александра Тупицкого – Сергей Головатый – обнародовал декларацию о доходах за 2020 год, в которой указал, что владеет церковью, огромным особняком, квартирами и 5 земельными участками.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В Оленевке Фастовского района (в 40 минутах езды от Киева) у Головатого имеется жилой дом площадью 464 кв. м и четыре земельных участка общей площадью 60 соток. В Киеве у судьи две квартиры – 142 и 96,6 кв. м.

В городе Смела Черкасской области он задекларировал 50% собственности на жилой дом. Ему там принадлежит чуть больше 80 "квадратов". А в пгт Вильшана Звенигородского (ранее – Городищенского) района Черкасской области Головатый владеет храмом Украинской православной церкви Киевского патриархата (201 кв. м.) и арендует земельный участок в 15 соток.

Реклама

Замглавы КСУ задекларировал почти 3,1 млн грн зарплаты по основному месту работы, 177 тыс. грн пенсии, 37 тыс. гонорара в качестве член-корреспондента Национальной академии правовых наук.

У Головатого нет автомобилей, однако в банке лежит 9 тыс. евро, 700 тыс. грн и 735 долларов. Кроме того, он держит наличными 25 тыс. грн, 15 тыс. евро и 10 тыс. долларов.

Напомним, что в декларации Головатого за 2019 год НАПК обнаружила 3,6 млн грн недостоверных сведений.

Сайт "Сегодня" писал, что в 2020 году средний размер зарплаты судьи Конституционного суда составлял 254 тысячи грн в месяц, что равнялось 51 минимальной или 21 средней зарплате.