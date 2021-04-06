Заплатили за жилье и получили повестку в суд – украинцев дурачат при аренде квартир

Снимали квартиру, выехали и потом получили судебный иск за неуплату – в такую ситуацию попали несколько человек, которые арендовали жилье в столице. Сами квартиросъемщики утверждают, что вовремя рассчитывались с хозяевами. Оказалось, что оплату они переводили на банковские карточки третьих лиц. Юристы советуют квартиросъемщикам заранее проверять, кому именно они платят, а все спорные моменты сразу прописывать в договоре.

В подробностях схемы разбиралась корреспондентка "Сегодня" Ирина Ухина.

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Анастасия Яценко полгода арендовала квартиру в Киеве. Говорит, что снимала через риелтора, который предоставил доверенность от хозяйки жилья. После выселения Анастасии не вернули залоговую сумму, а к тому же прислали требование выплатить задолженность – 95 520 гривен, пригрозив обратиться в суд. Якобы девушка не заплатила за аренду ни копейки. Оплату Анастасия ежемесячно переводила на банковскую карту и сохранила все выписки. Оказалось, что карточка не принадлежала ни риелтору, ни собственнице квартиры.

И Анастасия не одна такая. Алексей Матвейчев оказался в похожей ситуации. Кстати, снял жилье он через того же риелтора. После выселения на него действительно подали в суд. Карточка, на которую переводил средства Алексей, также была оформлена на неизвестного человека. Суд первой инстанции Алексей уже выиграл.

"Их претензия была в том, что я жил два года в квартире и не платил аренду. Общая сума там выходит около 280 тысяч", – рассказал Алексей.

Новости "Сегодня" не раз пытались выйти на связь с загадочным риелтором, но комментарий так и не получили. Сначала он переносил встречи, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки.

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Как не попасться в такую ловушку, посоветовал юрист: деньги нужно передавать только владельцу или совладельцу жилья. А при оплате онлайн фиксировать назначение платежа. Если все же необходимо перевести средства на карту третьего лица, этот человек обязательно должен быть указан в договоре.

"Сам момент передачи денег фиксируйте распиской: "Получили за аренду такую-то сумму". Или, если платите на карточный счет, платите так, чтобы в назначении было: "Плата за аренду квартиры", – объяснил адвокат Владимир Клим.

Еще один совет: прежде чем подписать договор, проверьте подлинность документов на жилье в госреестре. А состояние квартиры лучше зафиксировать на видео и тоже внести этот пункт в договор. Это убережет и владельца, и арендатора от спорных имущественных вопросов.

Напомним, ранее мы рассказывали еще об одной схеме обмана с недвижимостью – мошенники продают чужие квартиры без ведома хозяев. В этом случае юристы тоже советуют обращаться к электронному реестру прав на недвижимое имущество.

Также оказалось, что украинцы сбегают из мегаполисов.