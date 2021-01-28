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Заправиться станет еще дороже: сколько заплатим за литр бензина и дизеля

28 января, 14:30

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Цены поднимутся почти во всех розничных сетях, прогнозирует эксперт

В Украине продолжится подорожание автомобильного топлива:

Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил замдиректор Научно-технического Центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"К выходным стоит ожидать роста цен у большинства розничных сетей примерно на гривню за литр, кроме самых известных брендов. Но не факт, что это повышение последнее", – отмечает эксперт.

Подробнее о ситуации с ценами на АЗС читайте на сайте "Сегодня" в материале "Топливный рынок "прорвало": цены на бензин резко выросли".

Напомним, топливная составляющая также влияет на рост цен на товары и услуги и стоимость проезда:

Видео: Сегодня

Также сообщалось, что январское подорожание бензина и дизеля вызвано ростом цен на нефть. Топливо, которым торгуют на АЗС, теперь произведена из более дорогого сырья.

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Источник: Сегодня

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