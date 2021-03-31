Запретили туалетную бумагу и пшеницу из России. Украина расширила торговое эмбарго

Украина с апреля запретила ввозить из России на свою таможенную территорию еще 19 видов продукции. Это очередное расширение торгового эмбарго, которое ввели еще в 2016 году. В список, в частности, вошли:
- пшеница;
- подсолнечное масло;
- моющие средства;
- туалетная бумага, салфетки;
- другие виды бумаги и картона;
- скатерти;
- ящики и мешки, тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты;
- проволока.
Расширение эмбарго утверждено постановлением Кабинета министров № 269. Полный список продукции указан в приложении к документу.
Постановление вступает в силу через 10 дней после публикации, то есть 9 апреля.
Напомним, Россия тоже регулярно расширяет запреты на ввоз украинских товаров.
Изначально запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года в ответ на аналогичные действия РФ. Обе стороны продлевают ограничения.
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