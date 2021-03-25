Зарплата членов НКРЭКУ за год выросла в 2 раза на фоне миллиардных убытков госкомпаний

Заработная плата членов Тарифной комиссии НКРЭКУ за 2020 год выросла в 2 раза – до 200 000 грн в месяц. Об этом свидетельствуют декларации 3 из 6 членов комиссии, обнародованные в Нацагентстве по противодействию коррупции, сообщает "Obozrevatel".

Среднемесячная зарплата Ольги Бабий, ответственной за тарифы для водоканалов, за год выросла с 69 000 до 148 000 грн. В целом за 2020 год зарплата Бабий составила 1,48 млн грн. Эта сума не учитывает 50% премии за последний квартал прошлого года

Зарплата еще одного члена комиссии Руслана Кайдаша в 2020 году выросла на 85% до 205 000 грн в месяц, по сравнению со 110 000 грн, которые он получал на должности члена комиссии в ноябре-декабре 2019 года сразу после назначения.

Среднемесячная зарплата Ольги Кривенко в 2020 году составила 213 000 грн. По сравнению с 2019 годом выросла на 40%, несмотря на то, что сама Кривенко пошла на понижение, прекратив возглавлять комиссию и став обычным членом.

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Остальные три члена НКРЭКУ – Валерий Тарасюк, Дмитрий Коваленко и Алексей Магда – декларации о доходах еще не обнародовали.

Напомним, в 2021 году члены НКРЭКУ решили повысить себе заработные платы еще в 1,5 раза, увеличив бюджетное финансирование до 700 млн грн в год.

Помимо заработной платы, члены НКРЭКУ ежеквартально выписывают себе премии 50% от должностного оклада. Последняя такая премия была утверждена на заседании НКРЭКУ 16 декабря 2020 г. с формулировкой "за личный вклад в общие результаты работы комиссии".

Согласно данным НАЗК, выплата этих премий была осуществлена в конце января 2021 г. в размере от 208 000 (для Ольги Бабий) и до 229 000 грн (для Алексея Магды).