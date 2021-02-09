Зарплаты будущего: сколько украинцы будут получать к концу года и через 10 лет

Сможет ли Украина догнать по зарплатам Словакию или Польшу, как заявил премьер-министр Шмыгаль, и когда это случится

Правительство ставит задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня зарплат в европейских странах, на которые равняется Украина. Об этом заявил на своей официальной Facebook-странице премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сверхважная задача, которую ставит правительство, – это до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", – написал премьер.

Сайт "Сегодня" решил посчитать, сколько может получать средний украинец, если эта цель будет достигнута.

Какие сейчас зарплаты в Украине, Польше и Словакии

Поделиться планами насчет средних зарплат премьера заставила оптимистичная статистика зарплат в декабре 2020 года.

"В декабре 2020 года реальные зарплаты выросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14,2 тыс. грн", – сообщил Денис Шмыгаль.

Если говорить точнее, Укрстат сообщил, что в декабре средняя зарплата штатного работника в Украине составила 14 179 грн. В декабре 2019-го этот показатель равнялся 12 264 грн. Таким образом, за год средняя зарплата выросла на 15,6%. Однако таким был рост номинальной зарплаты. Если же говорить о реальной (номинальная зарплата минус инфляция 5%), она, как и сказал премьер, выросла на 10%.

Поскольку нам предстоит сравнивать украинские зарплаты с европейскими, удобнее вести расчеты в евро. 14 179 грн – это по курсу на конец 2020 года 408 евро, сейчас, в начале февраля, – около 418 евро. То есть только из-за колебаний курса зарплаты украинцев "в евро" могут увеличиться или уменьшиться. Поэтому мы не претендуем на статистическую точность. Скорее, будем говорить об уровне зарплат.

В Польше средняя месячная зарплата в декабре 2020-го составляла 5973,75 злотого, или 1312 евро. В Словакии по итогам третьего квартала (пока это последние данные) – 1113 евро. Как видно, украинские зарплаты отстают не на какие-то проценты, а в 3 раза.

Как должны расти украинские зарплаты, чтобы догнать европейские

Если украинская средняя зарплата будет ежегодно увеличиваться на 10% в эквиваленте евро, к 2030 году она составит всего около 1085 евро. То есть не достигнет даже тех показателей, которые были в европейских странах в 2020 году. Но таких темпов роста Украина сегодня не демонстрирует. И это связано, в частности, с тем, что вместе с зарплатой у нас растет и курс валют. Например, в 2020-м по сравнению с 2019-м украинские зарплаты в евро снизились на 12%.

Но европейские зарплаты будут и дальше расти. Например, за минувшее десятилетие средняя зарплата в Польше увеличилась с 805 до 1312 евро, или на 63%. В Словакии – с 769 до 1113 евро, то есть почти на 45%.

Если такая тенденция сохранится, можно предположить, что в 2030-м средние зарплаты в Польше и Словакии будут составлять, соответственно, 2139 и 1614 евро.

Получается, чтобы догнать хотя бы Словакию, в Украине за десятилетие средняя зарплата должна увеличиться на 396%, то есть практически в четыре раза. Таких показателей можно достичь, если ежегодно повышать ее в евро на 16%. А чтобы догнать Польшу, ежегодный прирост должен составлять 18%.

Если приступить к выполнению этих амбициозных планов уже в 2021 году, это значит, что на конец 2021 года средняя зарплата в Украине должна составлять около 16,5 тыс. грн – при условии, что курс евро останется таким же.

Фантастика или реальность?

По прогнозам Нацбанка и Кабмина, такие темпы роста в нынешнем году вполне реальны. В "Инфляционном отчете" за январь 2021 года НБУ прогнозирует, что номинальная средняя зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 16,6%. А в Кабмине считают, что и 21%-ный рост нам вполне по силам.

Таким образом, можно сказать, что в НБУ "держат курс" на зарплаты в Словакии, а Кабмин нацелился-таки догнать Польшу за 10 лет. Или даже перегнать.

Эксперты считают, что задача догнать по зарплатам некоторые европейские страны для Украины не является непосильной. Однако вопрос в том, какими методами это будет достигаться.

"За счет экономических рычагов действительно можно сделать зарплату в Украине как в европейских странах. Но при условии, что будет выстроена правильная экономическая политика, которая бы давала реальный рост экономики. А у нас сейчас нет никакой стратегии", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Он считает, что ресурсы для роста в Украине есть.

"Нельзя сказать, что экономика Украины очень слабая. Наш аграрный сектор фактически помог пережить кризис 2020 года. У нас есть успешные проекты, связанные с евроинтеграцией, и в этих секторах зарплата выше, чем в среднем по Украине. Но этого мало. В Польше очень много проектов, предприятий, которые работают в рамках евроинтеграции. Поэтому там зарплаты растут. И мы можем это делать. Но, например, согласно официальной статистике, мы реализовали Соглашение о евроассоциации всего на 40%. То есть фактически провалили его. Если бы мы действительно сделали все то, что прописано в Соглашении, создали условия, новые рабочие места, – да, эти рабочие места были бы ориентированы на европейское сообщество, и зарплаты за счет них могли расти. Но проблема в том, что мы не движемся в этом направлении", – констатирует Александр Охрименко.

Зарплаты естественным образом растут там, где повышается производительность труда, подчеркивает экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Производительность труда в Польше, например, значительно выше, чем в Украине. Потому что более благоприятные регуляторные условия, более благоприятный доступ к кредитам. А если выше производительность труда, то выше и зарплаты. Если же просто механически повышать уровень зарплат, мы просто будем убивать собственную экономику", – предупреждает эксперт.

По его мнению, очень важно, чтобы рост зарплат происходил не из-за курсовых колебаний.

"Сегодня многие эксперты сходятся в том, что девальвации гривни в этом году не будет. Я тоже склоняюсь к этой мысли. С одной стороны, для населения это вроде бы хорошо. Но для экономики в целом – плохо. Потому что это приведет к удорожанию зарплат в долларовом эквиваленте. Да, мы быстрее будем приближаться в зарплатах к Европе, но при этом ведь производительность труда не вырастет. А если производительность низкая, а зарплаты растут, значит, продукция становится менее конкурентной. Потому что в ней больше доля затрат на зарплаты. Так что не может быть роста зарплат без повышения эффективности экономики", – говорит Борис Кушнирук.

Эксперт также напоминает, что если будут зарплаты как в Европе, то такими же будут цены и налоги.

Что говорит об экономических перспективах президент, смотрите в сюжете:

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