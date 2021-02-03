Зарплаты украинцев выросли до невиданных сумм: где платят больше

Средний работник за год разбогател более чем на 1000 гривен

Заработки украинцев продолжают расти, несмотря на локдаун и падение экономики. По подсчетам Госслужбы статистики, в декабре среднему работнику была начислена рекордная (в гривнях) сумма – 14179 грн. Но, увы, увеличились и долги по зарплатам. Чего ожидать дальше – выяснил сайт "Сегодня".

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Как изменились зарплаты

Как видно из данных Госслужбы статистики, средняя номинальная зарплата по Украине в декабре оказалась больше чем в ноябре – тогда было 11987 грн. Реальная, с учетом инфляции, зарплата увеличилась к ноябрю 2020 года на 17,2%, к декабрю 2019 года – на 10,1%. То есть средний украинец теперь считается богаче, чем он был год назад, более чем на 10% или на 2000 с лишним гривен.

Что по регионам

В разрезе регионов зарплаты выросли везде – от Киева, где они традиционно самые высокие – 21812 грн (+15,6% или на 2943 грн по сравнению с декабрем 2019 года), до Черниговской области, где они самые низкие – 10921 грн (+23,4% или на 2070 грн). То есть, в столице платят работникам вдвое больше, чем в самом низкооплачиваемом регионе. Черниговщина оказалась единственной областью, где средние заработки недотянули до 11 тыс. грн.

Уточним: речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше. В Киеве чистая средняя зарплата по итогам декабря 2020 года составила 17559 грн, в Черниговской области – 8791 грн.

Самое большой годовой рост зарплат в Ивано-Франковской области – на 25,6% (на 2463 грн). Меньше всего увеличились заработки в Киевской области – на 7,9% (на 1041 грн). В остальных областях зарплаты выросли от 8,9% в Днепропетровской области до 25,2% в Луганской. Более подробно – см. инфографику.

Что по отраслям

В сравнении с декабрем 2019, заработки выросли за год во всех отраслях, кроме общепита и отельного бизнеса. Там официальные зарплаты не только самые низкие – 6839 грн, но и на 6,1% меньше, чем в декабре 2019 года. Очевидно, что причиной тому – продолжающийся карантин: люди намного меньше ходят в кафе и рестораны, меньше путешествуют.

Небольшие зарплаты, помимо отельного бизнеса и общепита, также в агросекторе – 10841 грн (+4,3%) и в сфере операций с недвижимостью – 10430 грн (+12,6%). Вечные аутсайтеры – образование и здравоохранениие – оказались по итогам года в чуть лучшем положении: среднему преподавателю платят 11632 грн (+20%) среднему медику – 12833 грн (+50,9%).

Наибольший за год прирост зарплат – в медицине, полуторакратное повышение получилось благодаря надбавкам за работу в условиях эпидемии коронавируса.

Самые высокие заработки по итогам года в банковском секторе – 22843 (+2,9%), который на финише опередил IT-сферу – 22606 грн (+15,1%). Но лидировавшие по заработкам почти весь год айтишники и вовсе остались третьими: второе место у работников госслужбы и обороны – 22637 грн (+11,2%).

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, столь быстрый рост зарплат чиновников объясняется тем, что теперь им за добросовестную работу в конце года выплачивают от 30% до 100% годового заработка.

"Такие бонусы – европейская практика", – подчеркнул Охрименко.

Эксперты: Рост больше арифметический, чем реальный

Экономисты объясняют рост средних зарплат в 2020 году несколькими причинами.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что зарплаты начали расти быстрее после того как в сентябре 2020 года с 4723 до 5000 грн была увеличена минимальная зарплата. Ее повышение потянуло за собой пересмотр в большую сторону окладов в бюджетной сфере по всей тарифной сетке. И сказалось на росте средней зарплаты по стране.

Вторая причина повышения зарплат, по мнению Александра Охрименко – трудовая миграция. Чтобы удержать высококвалифицированные кадры – это прежде всего рабочие-станочники, водители-дальнобойщики, опытные строители- универсалы – украинский бизнес вынужден поднимать им зарплаты, несмотря на проблемы в экономике, карантин, локдаун и так далее.

При этом эксперты считают, что годовой рост зарплат больше был больше арифметическим, чем реальным.

"Госстатистики в расчетах учитывает среднесписочную численность работников, на которую делит весь фонд зарплат, – анализирует Олег Пендзин. – А безработица за год в Украине увеличилась. Это арифметически добавило роста средней зарплате".

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский еще жестче, чем Олег Пендзин, раскритиковал методику расчета Госслужбой статистики средних зарплат.

"Во-первых, Госкомстатистики предоставляет данные по зарплате только по 7,4 млн штатных сотрудников, а это 46% от 16 млн занятых в Украине, – анализирует Виктор Скаршевский. – Не учитываются самозанятые, у которых зарплата может быть существенно ниже (особенно в сельской местности), чем у наемных работников. Во-вторых, указывается валовая зарплата. Если вычесть налоги (НДФЛ и военный сбор), то фактическая зарплата составит не 14 тыс. грн, а 11,3 тыс. грн (минус 19,5%). В-третьих, статистика, указывает среднюю зарплату, а не медианную, которая, как показывает практика других стран, на 10-15% ниже средней. Таким образом, за вычетом налогов и при правильной методологии, даже среднестатистическая зарплата оказывается на 30% меньше, чем опубликованная.

Александр Охрименко уверен: более достоверную картину роста зарплат дает сравнение их год к году, а не месяц к месяцу. Такие данные у Госстатистики тоже есть. По ним средняя зарплата в Украине за январь-декабрь 2020 году составила 11591 грн. Это на 10,4% выше, чем за январь-декабрь 2019 года. Заметим, в 2019 году среднегодовая зарплата росла быстрее: по сравнению с 2018 годом заработки увеличились на 18,4%.

Чего ожидать в I квартале

Все эксперты дали одинаковые прогнозы: в I квартале (январь-март 2021 года к январю-марту 2020 года), средняя зарплата вырастет минимум на 10% или до 12000 грн. Виктор Скаршевский допускает рост даже на 12% за квартал.

Главным фактором окажется повышение с января 2021 года минимальной зарплаты сразу на 20%, с 5 до 6 тыс. грн.

При этом Олег Пендзин отметил, что многие работники прибавки в I квартале не получат.

"Тем, у кого часть зарплаты "в конверте", увеличат официальный минимальный заработок и уменьшат неофициальный. В итоге на руки они получат столько же. А статистика увидит рост заработков", – говорит Олег Пендзин.

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