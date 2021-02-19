Зарплаты выросли, но не у всех: кто в Украине стал богаче

В некоторых сферах оклады упали ниже уровня 2019 года, отмечают экономисты

В Украине за 2020 год средняя зарплата выросла почти на 1000 грн. Однако Госстат не только не учитывает теневые заработки, но и "не видит" самозанятых предпринимателей и структуры, в которых трудится менее 10 работников. Согласно выводам экономистов, зарплаты точно увеличились:

в госсекторе (из-за того, что выросла минимальная зарплата);

у специалистов остродефицитных профессий (инженеры, рабочие-станочники, строители-универсалы, водители фур и т. д.);

у медиков за счет надбавок за борьбу с коронавирусом.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"А вот в секторе общепита и отельного бизнеса заработки из-за карантина и локдауна упали ниже уровня 2019 года примерно на 10%", – отметил эксперт.

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А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обратил внимание на рост в 2020 году безработицы и долгов по зарплатам. То есть, человеку могли начислить зарплату, но не выдать ее и при этом уволить с работы.

Поэтому говорить о повсеместном повышении уровня жизни украинцев не приходится, несмотря на статистический рост средних зарплат по стране, считает экономист.

Подробнее о главных экономических изменениях в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале Как сработала Украина в 2020-м: как изменился курс гривни, зарплаты, цены.

Напомним, Кабмин обещает, что в 2021 году зарплаты украинцев вырастут на 21%, а премьер Денис Шмыгаль – что в 2030 году заработки будут такими, как в Польше и Словакии: