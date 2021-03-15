Защита национальной промышленности и продолжение экспортных пошлин на металлолом должно быть в приоритете украинской власти, ведь точно так же защищают внутренние рынки все развитые страны. Об этом заявил глава секретариата предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский, пишет "Politeka".



"Традиционно обеспечение сырьем является критически важным для функционирования любой отрасли – будь то тяжелая промышленность, металлургическая или производство продуктов. Поэтому мы должны отбросить популистские упреки или дискуссии и думать о приоритете интересов украинской промышленности. Потому что, если мы хотим сохранить ее как таковую, то надо идти на шаги, которые помогают и стимулируют", - убежден эксперт.



По его словам, так же защищают внутренние рынки все страны, от Турции до Польши, где приоритет отдается национальной промышленности и сохранению потенциала. Если же металлолом начнут бесконтрольно вывозить из страны, это не только приведет к дефициту сырья на отечественных предприятиях, но и повлечет недополучение госбюджетом средств.



"Речь идет не только о поддержке какой-то отрасли, а о балансе интересов экономики. Потому что промышленная продукция – это экспорт, валютные поступления, балансировка макроэкономических рисков и уменьшение дефицита текущего счета, отрицательного торгового баланса. Именно поэтому экспортную пошлину на металлолом следует рассматривать не только как поддержку какой-то одной отрасли, а и как меры для системной балансировки макроэкономических рисков", - уверен эксперт.



Как известно, в Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.



Нардеп, один из соавторов законопроекта Дмитрий Кисилевский заявил, что продление пошлины на экспорт лома даст значительные поступления в бюджет, ведь тонна вывезенного на экспорт лома дает чуть меньше 2 тыс. грн поступлений, а тонна лома, переработанное в сталь в Украине, – более 8 тыс. грн налогов.



В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Алексей Мовчан напомнил, что значительная часть украинской экономики – это как раз металлургия, и если Украина хочет поддержать собственные предприятия в кризисное время, экспортную пошлину необходимо продлить.

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