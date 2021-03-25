Зеленский отсрочил тотальную установку счетчиков газа в Украине

Газораспределительные компании пока не смогут остановить поставки тем, кто отказался от приборов учета

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа населению до 1 января 2023 года. Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать поставки газа потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Документ предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа. Контроль за выполнением этого требования осуществляет Нацкомиссия по энергетике и коммунальным тарифам (НКРЭКУ).

Напомним, соответствующий законопроект № 4248-1 Верховная Рада приняла во втором чтении 5 марта. Изначально предполагалось, что счетчики газа появятся у всех украинцев до 2021 года, но этого не произошло.

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Ранее в Кабмине подсчитали, что на установку счетчиков газа для всех, у кого их сейчас нет, государству понадобится 3-5 млрд гривен.

Те, у кого нет счетчиков, сейчас платят за газ по норме потребления. При этом еще в январе 2019 года норму потребления газа резко снизили – с 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одного человека в месяц. Позже ее сократили и до 3,28 куб. м.

Стоит также учитывать, что во время карантина субсидии рассчитывают с учетом повышенных на 50% норм потребления газа, электричества и воды.