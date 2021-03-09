Зеленский подписал закон о финлизинге: почему это важно

В развитых странах через лизинг осуществляют почти треть инвестиций в основные средства

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о финансовом лизинге № 1201-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ определяет общие принципы финансового лизинга в Украине в соответствии с международным правом и позволит защитить права лизингополучателей, лизингодателей, создать конкурентную среду в этой сфере и гармонизирует наше законодательство с правом Европейского Союза.

Закон также определяет признаки финансового лизинга и его объекты. Это может быть имущество, не запрещенное законом к свободному обращению на рынке и не запрещенное к передаче в лизинг.

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Не могут быть объектами финансового лизинга земельные участки и другие природные объекты, а также объекты, определенные частью второй статьи 3 Закона об аренде государственного и коммунального имущества.

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Подписанный закон усовершенствует инструмент финансового лизинга, расширит возможности предприятий для обновления производственных мощностей, приобретения транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Все это будет способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно – росту поступления налогов в государственный бюджет.

Финансовый лизинг является одним из факторов роста конкурентоспособности предприятий, улучшения качества их услуг, повышения эффективности производства, как следствие – укрепления позиций на отечественном рынке и повышения шансов выхода на международный.

В развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, а в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3-4%.

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