Зеленский подписал закон о компенсации: задержку каких выплат возместят?

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" № 1214-IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация. Теперь к пенсиям, соцвыплатам, стипендиям и зарплатам добавлены следующие виды доходов, как:
- сумма индексации денежных доходов граждан;
- суммы возмещения ущерба, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья;
- средства, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.
Также уточнены положения закона "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" по поводу источников выплаты компенсации в связи с созданием Фонда соцстрахования.
Ранее сайт "Сегодня" писал, что правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума.
Также рассказывалось, сколько будут платить на детей, если введут базовую величину вместо прожиточного минимума.
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