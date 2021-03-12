Президент Украины Владимир Зеленский подставил инвесторов в возобновляемую энергетику своими призывами в Давосе в 2020 году, когда сказал, что государство обеспечит стабильный инвестклимат всем иностранным инвесторам, которые будут вкладывать средства в Украину. Об этом в интервью заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, комментируя вопрос журналиста о невыполнении властями обязательств перед инвесторами, пишет "Znaj.ua".

"Два года назад в Давосе власть говорила: инвестируйте в Украину, в возобновляемую энергетику. Мы подписываем контракт, мы обещаем, приходите. Компании инвестировали 3 миллиарда евро, и вдруг правила игры изменились. Власти сказали: извините, мы не можем выполнить обещанное. Если вопрос не будет решен, то придется сказать "до свидания" многим новым инвестициям", - сказал Гундер.

Он подчеркнул, что власти нужно заботиться о компаниях, которые инвестируют в Украину, потому что именно через них потенциальные инвесторы узнают об условиях ведения бизнеса в Украине.

По его словам, в 2020 году в Украине был отток прямых иностранных инвестиций. Частично это связано с кризисной ситуацией из-за коронавируса, но большую роль здесь сыграл и конфликт между государством и инвесторами в возобновляемую энергетику.

"Невыполнение взятых на себя обязательств, пренебрежение нормами законодательства дают сигнал потенциальным инвесторам в любых отраслях, которые регулируются государством, что правила игры могут меняться в любой момент", – добавил президент АТП.

Он подчеркнул, что это влияет и будет влиять не только на реализацию проектов в сфере возобновляемых источников электроэнергии. Текущий кризис сделает невозможным привлечение инвестиций и в строительство гибких генерирующих мощностей, и в развитие систем накопления энергии, и в проекты, связанные с реализацией European Green Deal.

"Невозможно привлекать инвестиции на фоне невыполнения обещаний перед инвесторами, которые уже работают в стране", - сказал Гундер.

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Напомним, в январе 2020 года Владимир Зеленский на форуме в Давосе озвучил несколько предложений инвесторам, которые будут вкладывать средства в Украине. Среди них – налоговые каникулы и так называемые "инвестиционные няни" от государства.

10 марта текущего года представители иностранных инвесторов написали письмо Зеленскому с требованием вмешаться в критическое игнорирование властями условий меморандума о возобновляемой энергетике, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году зеленую электроэнергию.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 г. меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.