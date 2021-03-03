Зеленский: "Северный поток – 2" станет мощным ударом по Украине

Глава государства рассчитывает, что Запад не будет смягчать позиции в отношении газопровода

Пока ЕС и США не будут смягчать свою позицию по вопросу строящегося российского газопровода "Северный поток – 2", Украина будет в безопасности. Ведь запуск этого проекта нанесет по Украине дополнительный мощный удар после оккупации Крыма и части Донбасса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Строительство газопровода в обход Украины – это не только вопрос экономики Украины, но и энергетической безопасности всей Европы. Если "поток" будет достроен, это будет еще один мощный удар по Украине, кроме Донбасса и Крыма", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что США могут расширить санкции против "Северного потока – 2" уже в мае. Каждые 90 дней американская администрация должна предоставлять Конгрессу данные о своей работе в этом направлении. Именно к маю будет готов следующий доклад.

При этом 22 февраля Министерство финансов США уже расширило санкции и добавило в черный список компанию "КВТ-РУС" и принадлежащее ей судно "Фортуна", которое занимается строительством "Северного потока – 2".

Мы также сообщали, что как минимум 18 европейских компаний уже вышли или пообещали прекратить свое участие в проекте по строительству "Северного потока – 2" после расширения американских санкций против России.

А что говорят в России по поводу своей "трубы", смотрите в видеосюжете: