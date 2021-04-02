Зеленский устроил встряску таможне: уволены 125 таможенников

После того, как президент Владимир Зеленский объявил о масштабных увольнениях украинских таможенников, стало известно о сокращении 125 сотрудников ведомства.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

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Отмечается, что их уволили в рамках борьбы с контрабандой после письма Управления внутренней безопасности ГСТУ.

Меры коснулись преимущественно западного региона. В частности, были отстранены:

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46 работников Галицкой таможни;

23 работника Волынской таможни;

23 работника Закарпатской таможни;

22 работника Одесской таможни;

8 работников Киевской таможни;

3 работника Буковинской таможни.

Среди них оказались и 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Напомним, что ранее в этот же день президент объявил о санкциях в отношении десяти "баронов контрабанды". В их число вошли лица из Одессы, Львова, Закарпатья и Черновицкой области.

Напомним, что в прошлом году таможенная служба полгода находилась в "обезглавленном" состоянии – после увольнения Максима Нефьодова в апреле, замену ему нашли лишь в ноябре. Его место занял генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Также в прошлом году Национальный совет реформ разработал концепцию реформирования таможни, которая должна была отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.