Зеленский встретился с президентом ЕБРР: говорили о деньгах на дороги и энергетике

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Об этом сообщает пресс служба главы украинского государства.

Зеленский назвал банк одним из стратегических финансовых партнеров Украины и рассказал о важных законах, которые помогут привлечь инвестора к реализации инфраструктурных проектов – о концессии и большой приватизации. Он отметил, что приватизация является одним из приоритетов и пригласил ЕБРР приобщиться к этому направлению.

Кроме того, Украина планирует развивать государственно-частное партнерство в дорожной отрасли. ЕБРР продолжает инвестировать в реконструкцию и строительство украинских дорог. Банк предоставил кредит "Укравтодору" на развитие дорожной инфраструктуры.

Шла речь и о развитии аграрного сектора Украины. Зеленский отметил, что целесообразно инвестировать в сельское хозяйство: "Украине необходимо немало инвестиций в модернизацию инфраструктуры орошения. Ее восстановление будет мощным шагом в развитии сельского хозяйства и Украины как игрока на международном аграрном рынке".

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Кроме того, обсудили реформу энергетического сектора. Президент рассказал, что государство восстановило контроль над ПАО "Центрэнерго", которое является одним из крупнейших предприятий энергетической отрасли Украины. Зеленский отметил, что министр энергетики должен быть независимой фигурой и работать над воплощением реформ в отрасли.

Также речь шла о реализации программ энергоэффективности, в тому числе внедрении энергосберегающих технологий в жилищном хозяйстве. Кроме того, обсудили продолжение реформы финансового и банковского секторов Украины.

Напомним, "Укравтодор" начинает совместный с ЕБРР антикоррупционный проект. 12 марта состоялась стартовая встреча по разработке и внедрению Плана антикоррупционных мероприятий для дорожной отрасли Украины.

Мы писали, что в июле 2020 Зеленский позвонил руководству ЕБРР . Представители ЕБРР приветствовали реформы в Украине, в тому числе по борьбе с коррупцией, а также принятие законов о концессии, о рынке земли, о приватизации, банковский закон, назначение нового главы Национального банка.

Также сообщалось, что ЕБРР уже не в первый раз выделяет средства на украинские дороги: