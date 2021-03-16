Земельная реформа на финишной прямой: в Раде объяснили, что это значит

Продажа земли на прозрачных аукционах. Верховная Рада сегодня начала рассмотрение двух законопроектов. В одном и них предлагаются изменения в Земельный кодекс, чтобы разрешить общинам распоряжаться своей землей не из Геокадастра, а самостоятельно.

Инициаторы документа говорят, что это уже настоящая децентрализация, которая поможет искоренить коррупцию в аграрном секторе. В то же время оппозиция против продажи земли и хочет референдума.

"10 млн гектаров государственной земли перешли к общинам. Часть земли так и будет у Минобороны, если это полигон, под Минэкологии, если это парки. Остальная, именно сельскохозяйственная земля, передается общинам. Ранее они распоряжались только землями в пределах населенного пункта, а теперь и поля между населенными пунктами перейдут в распоряжение общин", – сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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В свою очередь нардеп от "Батькивщины", член аграрного комитета Вадим Ивченко уверен, что никакого возрождения и нового украинского села не будет.

"Постоянная миграция в города приведет к тому, что комбайны будут ходить от Днепра до Карпат и полностью существующее украинское фермерство будет уничтожено", – сказал он.

У депутатов непростая задача – пройти более 3 тысяч правок. Пока осилили 160.

Как сообщали новости "Сегодня", через три месяца в Украине появится новый вид недвижимости, которую смогут приобретать и продавать физические лица: земля сельскохозяйственного назначения. Рынок земли откроется с 1 июля 2021 года. Читайте подробнее в нашем материале, что можно и нельзя будет продавать.