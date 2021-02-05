Ждать ли доллара по 30 гривен? Два сценария до 2024 года

На стоимость доллара в Украине будет влиять общая экономическая ситуация

Курс доллара в Украине в ближайшие три года вряд ли превысит отметку в 30 гривен. При оптимистическом сценарии, доллар будет стоить не более 28,8 гривни к 2024 году.

Об этом говорится в прогнозах Минэкономразвития, сообщает "Экономическая правда".

В ведомстве разработали два сценария:

Оптимистический:

к концу 2021 года курс составит 28 грн/долл.;

2022 года – 28,4 грн/долл.;

2023 года – 28,6 грн/долл.;

2024 года – 28,8 грн/долл.

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Пессимистический:

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к концу 2021 года курс составит 28,3 грн/долл.;

2022 года – 29,1 грн/долл.;

2023 года – 29,6 грн/долл.;

2024 года – 29,7 грн/долл.

То есть максимально возможная девальвация не превысит 7%.

"Значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов", – считают в министерстве.

Напомним, 5 февраля курс доллара в Украине просел ниже психологической отметки в 28 гривен впервые с середины января.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года.

При этом Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).