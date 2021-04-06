Женское дело. Как украинки в Польше ломают стереотипы и зарабатывают состояния

Украинки в Польше не только занимаются уборкой, варят борщи или работают в полях. Наши соотечественницы становятся основательницами бизнеса, внедряют новые тренды, покоряют пением и ломают стереотипы. Истории о self-made women рассказала корреспондентка "Сегодня" Маргарита Сытник в заключительном сюжете из цикла о жизни мигрантов в Польше.

Украинки уже работают не только на польских полях и заводах. Они – менеджеры, преподавательницы, врачи и бизнесвумен. Польские медиа уже пишут не только о том, какие хорошие жены получаются из украинок. Наши соотечественницы попали в местный Forbes. Издание написало статью о том, что украинки давно перестали быть дешевой рабочей силой и делают головокружительную карьеру в Польше.

О Наталье Касьян, которая сейчас живет в Варшаве, можно было бы рассказать классическую историю: была уборщицей, а в пандемию потеряла работу, ведь из-за коронавируса люди начали бояться пусть в дом чужих... Но есть одно "но". Женщина стала владелицей клининговой компании в Польше.

Наталья едва успевала обслуживать всех клиентов. Именно так у нее созрела идея открыть собственный бизнес. Сейчас между уборками бизнесвумен нанимает на работу других девушек и планирует развивать компанию. Например, браться за уборку крупных объектов.

"Клиентам нравится, хвалят. Тем более, что я люблю убираться, я помешана на уборке", – говорит Наталья.

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В целом женщины-мигрантки осознали, что в Польше можно реализовывать себя так же, как и на Родине.

"В волне после 2014 года много людей молодого возраста. Даже когда они работают как физические работники, все равно думают о реализации в своих профессиях или о том, чтобы иметь свой бизнес. Поэтому изменилось видение среди самых украинцев и украинок", – объяснила глава фонда "Наш выбор" Мирослава Керик.

Сама Мирослава тоже ломает стереотипы об украинских мигрантках. Будучи аспиранткой Польской академии наук, она стала первой украинкой, которой предложили баллотироваться в Сейм. Оппозиционная партия дала ей место в списке, чтобы Мирослава могла заниматься мигрантской тематикой в польском парламенте. В парламент Мирослава пока не попала, но ее фонде помогает украинцам, которые меняют отношение к трудовым мигрантам.

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Анне Химчук тоже есть, что рассказать. Она – собственница детсадов Ulik, воспитывает польских детей и детей-мигрантов. Ей уже вручили награду, основанную на отзывах благодарных родителей. А сначала Анна просто хотела помочь адаптироваться в Польше собственным детям – им нелегко дался переезд из Одессы в Варшаву. В итоге социальный проект вырос в успешный бизнес. У Анны уже три детсада в Варшаве. Два из них открылись за государственный счет, на третий женщина выиграла грант ЕС. В 2021 году планирует открыть еще два.

"То, что у нас происходит – это симбиоз польского либерализма и украинской требовательности к детям. Мне кажется, здорово получилось, потому что дети выходят грамотные, подготовленные к школе, и при этом счастливые", – говорит Анна.

Украинки обогащают Польшу своими ноу-хау, которые потом копируют местные жители. Наши дамы – уже известные эксперты в сфере красоты и в кондитерском искусстве. Украинские кондитеры занимают призовые места в конкурсах и создают на заказ шедевры, которые можно увидеть разве что на выставках. Например, антигравитационные торты Лилии.

"Я никогда не работала, занималась детьми, хозяйством, домом и просто вкусно готовила. И вот мое хобби как-то переросло в основное занятие", – рассказала Лилия.

Ее кухня быстро стала тесной для огромного количества заказов и поляков, и иностранцев, которые живут в Польше. В какой-то момент Лилия оказалась перед выборов – заканчивать заниматься кондитеркой или масштабироваться. Выбрала второй вариант, и за две недели до пандемии начала продавать сладости в собственной кофейне. Ее эксклюзив – дизайнерские торты, дизайн и вкус которых выбирает заказчик. Такой сервис недоступен в большинстве польских кондитерских.

А Раиса Миштеля решила показать свои таланты на популярном теле-шоу "Голос страны" в сезоне для людей старшего возраста. И дошла до финала. Она переехала в Польшу с Донбассе еще 42 года назад, когда ей было 19. На Донбассе она была солисткой ансамбля "Луч". В Польше хоть и записала диск, пела преимущественно в кругу семьи и работала преподавательницей русского языка. Наблюдая за эволюцией украинской миграции, Раиса сделала вывод: добиться успеха можно и за рубежом – был бы талант и желание двигаться вперед.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как украинцы скупают квартиры в Польше.