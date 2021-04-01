Живут завтрашним днем: почему инвесторы бегут из Украины

Провал вакцинации в Украине и затишье на переговорах с МВФ могут оказать серьезное влияние на курс доллара, поскольку международные инвесторы предпочтут вкладывать деньги за пределами нашей страны. Об этом говорят опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак говорит, что раньше после погашения облигаций внутреннего госзайма инвесторы не выводили деньги из Украины, а покупали на них новые ОВГЗ.

"Но в прошлую среду (24 марта. – Ред.) этого не произошло, и деньги за погашенные ОВГЗ, наверное, ушли на валютный рынок. Это тренд или объективная позиция, станет понятно после следующих размещений и погашений ОВГЗ. Возможно, в прошлый раз произошел какой-то локальный случай – какой-то фонд вывел деньги, потому что ему нужно было их во что-то вложить. Если же мы увидим и в следующий раз, что иностранцы не покупают ОВГЗ в таких объемах, как раньше, значит, можно будет говорить о развороте тренда и об увеличении недоверия к Украине".

А основания для роста недоверия есть, полагают финансисты. В частности, экономист Алексей Кущ считает, что в апреле давление на гривню будет оказывать "негативная новостная повестка с карантином и с пандемией".

Тарас Козак также высказывает мнение, что инвесторов могла отпугнуть провальная кампания вакцинации в Украине, а еще – затишье в отношениях с МВФ.

"Время идет, а Украина до сих пор мало что сделала в плане борьбы с COVID-19. Вакцинация у нас идет очень медленно, заболеваемость и смертность растут. И это вызывает определенные сомнения в том, что мы сможем это все преодолеть. А вторая причина – то, что ничего не делается в плане продолжения сотрудничества с МВФ. На внеочередных заседаниях Верховной Рады решаются в основном какие-то локальные вопросы, а не вопросы о судебной реформе и об антикоррупционных органах. И надежды на то, что к осени Украина получит транш МВФ, уменьшаются. А инвесторы живут завтрашним днем, а не сегодняшним. И если они понимают, что в сентябре с МВФ будет беда, то они предпочитают уже сейчас бежать из страны".

Ранее сайт "Сегодня" писал, ударит ли новый локдаун по гривне и каким может быть курс доллара в апреле.

Напомним, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну: в красную зону вошли 11 областей и Киев. А из-за манипуляций чиновников еще один регион не вошел в нее, хотя для этого есть все предпосылки.

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