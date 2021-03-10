Жмак призвал ВСК по УЗ выяснить первопричину финансового кризиса компании

Для этого, считает он, ВСК должна ознакомиться с протоколами заседаний набсовета компании, которые засекречены

Председатель правления УЗ Владимир Жмак призвал временную следственную комиссию выяснить первоисточник проблемы, которая привела к критическому финансовому состоянию "Укрзализныци" в середине 2020-го года. Для этого, по его мнению, ВСК должна ознакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета компании, которые являются засекреченными. Об этом он заявил во время пресс-конференции, пишет "РБК-Украина".

"Наблюдательный совет работает в "Укрзализнице" с 2018 года. Я – четвертый руководитель УЗ, с которым работает этот совет. Нам всем интересно выяснить причины, почему УЗ оказалась в таком состоянии. К сожалению, у нас нет документов, наблюдательный совет запретил доступ к своим протоколам за весь период их деятельности. Никто из правления не может ознакомиться с протоколами заседаний наблюдательного совета, нам предоставляют только выдержки", – пояснил Жмак.

Он также напомнил, что ВСК не пригласила членов правления на первое заседание – только наблюдательный совет и министра инфраструктуры, а правление получило только один запрос на предоставление информации. Но на своих страницах в соцсетях глава ВСК и заместитель заявили, что инициируют обращение к Кабмину, министру инфраструктуры и наблюдательному совету по оценке компетентности команды, которая работает последние полгода и показывает положительный результат.

"Мы же ждем от ВСК установления первопричины проблем. Поэтому я надеюсь, что ВСК сможет добраться до этих "секретных документов" и помочь нам выяснить первопричины критического финансового состояния УЗ, которое сложилось на середину 2020 года", - резюмировал Владимир Жмак.

Реклама

Напомним, временная следственная комиссия была создана Верховной Радой, чтобы расследовать злоупотребления в УЗ в 2017-2020 годах, в частности – нарушения на сумму в 12 миллиардов, которые выявила ревизионная комиссия.

После первого заседания ВСК обратилась с запросом к Кабмину и наблюдательному совету УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года.

Народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя первое заседание комиссии, заявил, что наблюдательный совет УЗ не имеет профессионального уровня для управления компанией.

Так, по его словам, комиссия не получила от членов наблюдательного совета никакой информации по конкретному плану реформ, а единственное, что предлагают члены наблюдательного совета – повышать тарифы на железнодорожные перевозки, которые делают украинские товары неконкурентоспособными.