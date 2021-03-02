Zoom разбогател на пандемии: прибыль компании взлетела в 17 раз

Американская компания Zoom увеличила чистую квартальную прибыль в 17 раз. Росту поспособствовал взлет спроса на услуги удаленной конференц-связи из-за пандемии и самоизоляции.

Так, чистая прибыль Zoom за квартал, завершившийся 31 января, составила 260,393 млн долларов, или 87 центов в расчете на акцию. Год назад показатели составляли 15,3 млн долларов, или 5 центов на акцию. А скорректированная прибыль повысилась с 15 центов до 1,22 доллара на акцию.

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Выручка компании выросла в 4,7 раза, до 882,485 млн долларов.

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Главный исполнительный директор Zoom Эрик Юань признал, что компании удалось заработать на фоне пандемии коронавируса. Именно это сделало Zoom "одним из самых популярных приложений года", сказал Юань.

Сейчас у компании 467 100 корпоративных клиентов со штатом более 10 сотрудников. И это аж на 470% больше, чем в прошлом году.

Напомним, не так давно в Zoom появились новые функции.

При этом курьезные случаи во время удаленных рабочих конференций стали настоящим трендом последнего года. Например, на днях чиновник обматерил непослушного кота в прямом эфире. А ранее американский адвокат выступал на онлайн-заседании суда в виде котенка: