Полностью закрыть Киев не получится. Интервью с замглавы КГГА о жестком локдауне

Как получить спецпропуск на общественный транспорт, будет ли комендантский час и мобильные госпитали – получили ответы из первых уст

С 5 апреля в Киеве вводятся жесткие ограничения. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, с понедельника в столице закрываются школы и детские садики, а весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам. Киевляне уже пользовались такими пропусками в прошлом году во время карантина. Как будет в этот раз, сайт "Сегодня" узнал у Николая Поворозника, первого заместителя главы КГГА.

Виталий Кличко и его первый зам – Николай Поворозник. Фото: КГГА

Как получить спецпропуск на транспорт

- Как можно получить спецпропуск для проезда в городском транспорте? Кстати, год назад спецпропуска действовали только в наземном транспорте.

- Да, год назад метрополитен был закрыт. В этот локдаун метро будет работать вместе с общественным транспортом в режиме специальных перевозок. Будут выдавать специальный пропуск на все виды транспорта.

- Как спецпропуск смогут получить киевляне, которым он необходим для поездок на работу?

- Нужно будет сделать коллективную заявку. Мы завтра сообщим детально, как можно будет получить специальный пропуск. Мы это сможем сделать только после того, как будет опубликован документ о введении ограничений.

- В прошлый локдаун было много конфликтов из-за пропусков, а теперь сюда добавится еще и метрополитен. И, кстати, были подделки, их продавали в интернете…

- Пока рано говорить о подделках. Поймите правильно, мы не устраиваем сейчас челендж – кто прав, а кто виноват. Сейчас мы хотим защитить всех и каждого от болезни, которая на данный момент бурлит в городе Киеве.

В отличие от прошлого года, метрополитен не закроют. Но доступ к нему будет ограничен

Комендантский час и сроки ограничений

- Сегодня утром некоторые чиновники говорили о возможности ввода в Киеве комендантского часа. Скажите стоит ли этого ожидать?

- Пока это слухи. В прошлый локдаун мы его не вводили, и пока он тоже не рассматривается. Думаю, сейчас нет необходимости внедрения таких строгих мер.

- А почему ограничения в Киеве введены именно до 16 апреля? Это по совету медиков?

- Мы не принимаем решения единолично. Например, Виталий Кличко или я, или кто-то еще. Есть специалисты, которые принимают решение коллективно – медики, ученые, Госпродпотребслужба. Они определяют сроки ограничений, которые позволят разорвать цепочку распространения инфекции. Это главная задача таких ограничений, плюс – разгрузить медицинскую систему города и уменьшить количество госпитализаций.

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- Мэр неоднократно заявлял, что ведомственные учреждения не хотят делиться с городом койками для приема больных. Вопрос остается нерешенным?

- Что касается "Укрзализныци", то вопрос тронулся с места. Больница железнодорожников уже начала принимать пациентов. Решаем все возникающие проблемные нюансы. А вот вопрос с академическими койками (имеется в виду Национальную академию медицинских наук. – "Сегодня") пока на стадии решения. Было принято соответствующее постановление Кабмина о предоставлении им субвенции на закупку необходимого оборудования. Надеюсь, что уже со следующей недели мы начнем туда госпитализировать больных.

Количество коек расширят за счет ведомственных больниц. Процесс уже начался

Мобильные госпитали и количество коек

- В прошлом году обсуждалось развертывание мобильных госпиталей для приема больных в случае роста заболеваемости. Сейчас это не обсуждается?

- На сегодняшний день ситуация с количеством койко-мест в больницах не поменялась. Имея в городе более 10 тысяч койко-мест в ведомственных учреждениях и больницах, плюс персонал, который может выполнять свою работу, говорить про развертывание мобильных пунктов нелогично. Госпитали нужно оборудовать, а в ведомственных больницах уже есть все необходимое. Надобности в развертывании госпиталей я пока не вижу.

- Фактически, Киев вернулся к локдауну образца 2020 года. Тогда и железнодорожное сообщение было закрыто. А в этот раз не планируют остановить движение поездов?

- Междугородное и международное железнодорожное сообщение находится в подчинении правительства. Пока все будет работать в том же режиме, как и раньше.

- То есть в Киев можно будет приехать и уехать из него. А как же инфекция?

- Киев – это гигантский транзитный пункт. И ограничить передвижение граждан просто невозможно. Для этого нужно закрывать всю страну, чтобы никто никуда не ездил и не выезжал.

- А частные маршрутки в Киеве будут работать в период с 5 по 16 апреля? Или они тоже будут возить людей по специальным пропускам?

- Сейчас мы ведем с ними переговоры. Думаю, мы найдем какой-то компромисс, чтобы на частных маршрутах тоже курсировали автобусы. Я на это надеюсь.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране. Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

Все подробности в спецтеме: На пороге жесткого локдауна