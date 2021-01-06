3,7 млн тюльпанов на грядке в 24 км – цифровой альбом цветочных открыток

Фестиваль цветов в числах: показываем и рассказываем о самом ярком событии весны-2021.

14 апреля недалеко от поселка Мотыжин в Макаровском районе Киевской области (в "Добропарке") стартует самый большой в Украине фестиваль тюльпанов. Организаторы обещают, что это будет самое яркое (в прямом смысле этого слова) событие весны.

Мы же решили не ждать апреля, и создали свой цветочно-цифровой фотоальбом, используя снимки прошлогоднего фестиваля и интересные факты нынешнего. Любуйтесь и удивляйтесь!

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И это еще не все



В парке также пройдет фестиваль гигантских писанок, который раньше организовывали на Софийской площади. В этом году здесь построят 120-метровый тоннель из писанок-гигантов.

Ранее мы сообщали, что в подземном переходе возле станции метро "Льва Толстого" женщина дарит киевлянам и гостям столицы позитив. Она продает тюльпаны и розы, которые сделаны из ткани. Цветы женщина делает сама: