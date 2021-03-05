8 Марта без забот вместе с NOVUS

"Где купить, что купить, и сколько стоит?" – такие вопросы приходят в голову многим мужчинам накануне весеннего праздника 8 Марта. NOVUS подобрал варианты универсальных подарков, которые и выглядят презентабельно, и не подорвут бюджет.

"Супермаркет в 2021 году – это не только еда домой, но и легкая подготовка к важным событиям – накрытие праздничного стола или приобретение подарка. Также это знакомство со вкусами различных стран благодаря продукции собственного импорта, среди которых можно найти оливковое масло из Италии, шоколад из Испании и колбаски из Германии", – делятся в сети.

Романтический ужин по случаю праздника – важная составляющая планирования 8 Марта, но каждая женщина стремится в этот день отдохнуть, поэтому хороший лайфхак – накрыть вкусный и красивый стол. Но приготовления лучше оставить профессионалам, тем более, что технологи сети уже позаботились и разработали меню, которое будет очень кстати. Выбирайте на свой вкус: салат с интересным сочетанием манго и куриной печени или легкий с сыром бри, свежими яблоками и орехами; салат "Оранж с нежной индейкой" или с уткой и лимонно-имбирной заправкой. Вкусным и в то же время эстетически привлекательным дополнением ужина станут мини-арталетки с аппетитнейшими начинками: сыром, курицей и ананасом, сыром и красной рыбой, сыром и грибами. Какие выберете вы?

Из основных блюд эксперты NOVUS рекомендуют отдать предпочтение котлете "Кордон блу", приготовленной из самой лучшей курочки и ветчины, куриному филе по-восточному, мини-шашлычкам из лосося с красным перцем, а также филе лосося в соусе терияки, которое так любят женщины.

И сладенькое конечно никто не отменял, лучше всего подойдут легкие весенние десерты: пирожное-пломбир малина с белым бисквитом, прослойкой малинового пюре с добавлением нежного пломбирного мусса из молока, сливок и белого натурального шоколада. Или рулет малина-маракуйя, или пирожное "Шоко лав" с белым бисквитом, пюре вишни и кусочками чернослива.

Когда мы знаем предпочтения человека, для которого выбираем подарок, задача облегчается. А если нет? Ведь на 8 Марта мы поздравляем не только любимых женщин, но и коллег, подруг, знакомых, вкусы которых для нас часто остаются загадкой. Чтобы подарок не грустил в дальнем углу, для таких случаев эксперты NOVUS советуют выбрать один из универсальных подарков – вино. Оно будет уместным к романтическому ужину в честь праздника или же в качестве подарка коллеге или подруге. Какое вино пригодится?

Вино игристое Dibón Brut Reserva – производят преимущественно в Каталонии и Валенсии традиционным методом шампанизации из трех основных сортов винограда: "макабео", "парельяда" и "шарелло".

Хотите удивить настоящего ценителя своим утонченным вкусом? Выбирайте вино Domaine Riefle Gewurztraminer Organic Alsace AOC – произведено во Франции, регионе Эльзас, сорт винограда "гевюрцтраминер", в народе его называют "Дамский угодник". Сочетание мощного, парфюмированного аромата, экзотического вкуса с нотами ореха и личи – идеальное для тех, кто разбирается в винах.

Вино Picton Bay Sauvignon Blanc Marlborough – новозеландское вино, основные фруктовые нюансы во вкусе вин из сорта "совиньон блан" – это лайм, зеленое яблоко, маракуйя и белый персик.

Женщинам также понравится итальянское красное вино, оно окутано ароматом и вкусом клубники, ежевики, пряностей и табака, – Varvaglione Zinfandel Primitivo del Salento IGP.

Поразите эксклюзивностью чилийского игристого вина Tierra Sur Brut Bio Bio Valley DO, ведь его не так просто найти в Киеве.

В перечень полезных подарков можно добавить красивые и очень вкусные конфеты собственного импорта NOVUS: шоколадные трюфели с какао-начинкой Lemaitre Truffes прямо из Бельгии, литовские конфеты с вишней Pergale в весенней коробке или же с коньяком или вишневым ликером этой же фирмы. Изящным подарком станут итальянские конфеты La Suissa, которые понравятся даже самым взыскательным женщинам.

Если сомневаетесь, что же все-таки выбрать, составьте собственный бокс подарков, где сможете собрать несколько позиций, которые больше всего пришлись по душе. К нему можно добавить качественный испанский кофе Jurado, обжаренный с сохранением вековых традиций. Чувствуя неповторимый аромат, человек, которому вы его подарите, будет всегда помнить о вас.

"Желаем вам весеннего настроения и праздников без забот! Мы с удовольствием возьмем ответственность за ваш вкусный праздничный стол и поможем быстро найти уместный подарок", – делятся в сети.