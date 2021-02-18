А если переход рухнет? Пол конструкции возле киевского вокзала зияет дырами (фото)

Киевляне обеспокоились состоянием пешеходного перехода, который соединяет улицу Старовокзальную и Вокзальную площадь в районе Центрального железнодорожного вокзала. В нескольких шагах от эскалаторов прохожие обнаружили трещины в полу. Из них виден снег на улице.

"Ничего необычного, просто в переходе с улицы Старовокзальной на Вокзальную площадь начал открываться портал", – написали авторы фото.

Стоит отметить, что этим переходом ежедневно пользуются тысячи киевлян и гостей столицы, которые направляются от Центрального вокзала к остановке скоростного трамвая и наоборот. Люди сообщают, что пол перехода ходит ходуном, а сквозные дыры в полу неимоверно пугают.

"Пол в переходе изрядно "устал". Страшно себе представить, если все это в один момент рухнет. В переходе всегда много людей. Тем более тут действует рынок", – пишет в комментариях киевлянин Андрей.

Известно, что данный переход находится на балансе коммунального предприятия "Киевпастранс". Там нас заверили, что паника преждевременна.

"На объекте проводили ремонт – обновляли герметизацию швов между плитами. Поэтому на момент, когда были сделаны фотографии, там как раз выполнялись работы по очистке стыков. По состоянию на сейчас все соединения покрыты новым слоем герметика. Дыр в полу нет", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

Ранее мы писали, что киевлянин затеял ремонт и поставил весь дом под угрозу разрушения. Жители киевской многоэтажки – в ужасе. Они боятся, что их дом рухнет после того, как сосед занялся незаконной перепланировкой квартиры.