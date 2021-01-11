А локдаун отменили? Мы проверили соблюдение карантина в Киеве (фото и видео)

Далеко не все придерживаются новых ограничений

В Украине с 8 января действует "зимний" локдаун. Однако, как оказалось, далеко не все придерживаются новых ограничений.

Корреспонденты "Сегодня" провели рейд по Киеву и проверили, соблюдаются ли правила и есть ли нарушители карантина.

Стихийная торговля

Официально носки купить в магазинах нельзя, поэтому "запрещенку" решили продавать подпольно – в районе Лукьяновского рынка.

/ Фото: Сегодня

Видео: Сегодня

Хотя полиция и проводит рейды, останавливая несанкционированную торговлю, продавцы все равно возвращаются на свои места.

/ Фото: Сегодня

Карантином также воспользовались предприниматели с вокзала, который усиленно охраняется силовиками, – там запрещенные носки продают дешево и много.

/ Фото: Сегодня

Общественный транспорт

На остановках собираются очереди – люди переживают, что в трамваи не будут брать стоячих пассажиров.

При этом когда к станции метро Лукьяновская подъехал трамвай 14 маршрута, туда зашли все, кто хотел.

/ Фото: Сегодня Реклама

Магазины

Несмотря на карантинные ограничения супермаркеты все равно продают запрещенные товары. Для этого они пошли на хитрость – отделы с носками и другими непродовольственными товарами уже не огорожены лентами, вместо них висят предупреждения, что товар не продается. Тем самым покупателям открыли доступ к товарам.

/ Фото: Сегодня

Наш корреспондент спокойно купил носки и мусорные пакеты. На вопрос о том, можно ли купить товар, кассир ответила: "Мы же понимаем, как вам жить без носков и пакетов для мусора".

/ Фото: Сегодня

Кафе

Многие кафе хоть и работают навынос, но возле окошек возникают столпотворения.

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

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