А локдаун отменили? Мы проверили соблюдение карантина в Киеве (фото и видео)

В Украине с 8 января действует "зимний" локдаун. Однако, как оказалось, далеко не все придерживаются новых ограничений.
Корреспонденты "Сегодня" провели рейд по Киеву и проверили, соблюдаются ли правила и есть ли нарушители карантина.
Стихийная торговля
Официально носки купить в магазинах нельзя, поэтому "запрещенку" решили продавать подпольно – в районе Лукьяновского рынка.
Хотя полиция и проводит рейды, останавливая несанкционированную торговлю, продавцы все равно возвращаются на свои места.
Карантином также воспользовались предприниматели с вокзала, который усиленно охраняется силовиками, – там запрещенные носки продают дешево и много.
Общественный транспорт
На остановках собираются очереди – люди переживают, что в трамваи не будут брать стоячих пассажиров.
При этом когда к станции метро Лукьяновская подъехал трамвай 14 маршрута, туда зашли все, кто хотел.
Магазины
Несмотря на карантинные ограничения супермаркеты все равно продают запрещенные товары. Для этого они пошли на хитрость – отделы с носками и другими непродовольственными товарами уже не огорожены лентами, вместо них висят предупреждения, что товар не продается. Тем самым покупателям открыли доступ к товарам.
Наш корреспондент спокойно купил носки и мусорные пакеты. На вопрос о том, можно ли купить товар, кассир ответила: "Мы же понимаем, как вам жить без носков и пакетов для мусора".
Кафе
Многие кафе хоть и работают навынос, но возле окошек возникают столпотворения.
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