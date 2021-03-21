Акция сторонников Стерненко у ОП: полиция открыла уголовное дело

Полиция начала уголовное производство по факту беспорядков во время акции у Офиса президента в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Событие квалифицировано как хулиганство, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Также сообщается, что о задержании за противоправные действия во время митинга "одного из самых агрессивных участников".

"Это – уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

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Отмечается, что в связи с акцией протеста на Банковой в субботу в Киеве работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиливали превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка.

Напомним, один из протестующих рассказал корреспонденту "Сегодня", что сторонники Стерненко в ходе акции "Не слышишь? Увидишь!" хотели открыть двери и войти в здание ОП, но на них якобы наставили оружие охраняющие его силовики.

Мы также сообщали, что сторонники Стерненко сегодня собирались и под зданием СИЗО в Одессе.