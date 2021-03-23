Всего в рамках проекта "Меня это касается. А тебя?" собрано более 10 млн грн

В Украине произошла беспрецедентная по масштабу и социальной значимости акция от Всеукраинского благотворительного фонда "АТБ", лидера отечественного ритейла – компании "АТБ-Маркет" и фонда "Таблеточки". В рамках проекта "Меня это касается. А тебя?" собрано более десяти миллионов гривен, которые направили на целевую помощь онкобольным детям страны.

На более чем 20 тысячах касс супермаркетов "АТБ" в 24 областях Украины покупателям предлагали за символическую цену (5 и 7 гривен) приобрести акционные шоколадки и пакетики чая. Эти "добрые товары" сложно было не заметить, так как их упаковки украсили звезды шоу-бизнеса Ольга Полякова и DZIDZIO (Михаил Хома). В копилку благотворительного проекта также поступало по 0,5 грн от стоимости обозначенных специальными ценниками акционных товаров от партнеров.

Результат превзошел все ожидания – благодаря усилиям "АТБ" и отзывчивости покупателей удалось собрать 10 488 515 грн. Эти деньги уже направили на медикаменты (8,73 млн грн), а также на приобретение новейшего медицинского оборудования для онкологических центров страны. Значительно увеличились шансы на выздоровление у детей, которые стойко борются за свое здоровье в Киеве, Днепре, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске, Черкассах...

Напомним, на попечении партнера проекта – благотворительного фонда "Таблеточки" находятся 400 детей из 21 онкологического отделения по всей Украине. Фонд помогает онкобольным детям с 2011 года. За время его работы адресную помощь получили уже более 5000 семей. Маленький подопечный БФ "Таблеточки" стал первым, кому в Украине провели трансплантацию клеток костного мозга от несемейного донора. Эта уникальная операция прошла в 2020 году в клинике "Охматдет" и стала настоящей победой как для ребенка, так и для отечественной медицины. В рамках благотворительного проекта для этой больницы клиенты "АТБ" собрали более 5,5 млн грн.

"За последний год мы все почувствовали ценность взаимопомощи и заботы друг о друге. Как показала совместная акция "Меня это касается! А тебя?" благотворительных фондов "Таблеточки" и "АТБ-маркет" – это не просто благотворительный сбор средств на нужды онкобольных детей Украины, а скорее морально-философский вопрос к каждому из нас. Так устроена психика человека. Мы не способны целенаправленно думать о проблемах и болезни в ситуациях, когда это не касается непосредственно нас самих. Впрочем, эта кампания абсолютно доказала, что сострадание и желание помочь побеждают в сердцах украинцев. Мы понимаем, что только объединившись, мы способны преодолевать болезни и отчаяние. Но самое важное – тот, кто получил шанс на выздоровление сегодня, будет иметь возможность подарить данный шанс завтра. По крайней мере мне хочется в это верить. И я думаю, что меня это касается. А тебя?" – комментирует Александр Лисица, заведующий отделением трансплантации костного мозга НДСБ "Охматдет".

Крупнейшей украинской торговой сети удалось объединить и сплотить украинское общество вокруг решения общей серьезной проблемы.

"Это не первая благотворительная акция, которую мы реализуем в последнее время. Но именно эта – особенная! И по масштабу ее проведения, и по привлечению к ней украинских топ-звезд, а главное – по значению этой миссии. Онкобольные дети нуждаются в срочном лечении. Мы искренне благодарны всем партнерам, каждому покупателю, кто не остался в стороне, поддерживал и принимал активное участие в реализации нашей общей с благотворительным фондом "Таблеточки" инициативы. Помогать сегодня – это действительно просто, особенно когда это касается каждого из нас", – сказал председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

Благотворительность в "АТБ" является приоритетным направлением вместе с внедрением инновационных технологий и динамичным развитием флагмана компании – розничной сети магазинов "АТБ-Маркет". Следуя принципам социально ответственного бизнеса, корпорация "АТБ" в 2017-м основала Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ", главная задача которого – всесторонняя поддержка различных слоев населения и помощь им.

"Невероятную сумму собрали для детей украинцы, покупая "добрые товары" в "АТБ" во всех уголках страны. Эти средства направлены на срочные нужды онкобольных детей, в том числе на лекарства. От имени семей наших подопечных мы бесконечно благодарны каждому, кто присоединился к акции. Вы подарили онкобольным детям самое ценное – возможность выздороветь", – подчеркнула директор по стратегическому партнерству фонда "Таблеточки" Светлана Пугач.

Только представьте: ежедневно три украинские семьи узнают, что у их ребенка рак. Не секрет, что лечение онкологических болезней стоит весьма дорого. Далеко не каждая семья может себе позволить препараты и необходимые процедуры. Отечественная медсистема, основные силы которой уже год как брошены на борьбу с пандемией, не всегда способна предоставить детям своевременное лечение. Карантин прошлого года и закрытие границ сделали недоступными для онкобольных детей жизненно необходимые импортные препараты. Заменить их было невозможно. Увеличивало проблему то, что химиотерапия, которая убивает раковые клетки, наносит вред иммунитету. Организм становится гораздо более уязвимым для любых вирусов и инфекций.

Однако рак тоже можно победить. Благодаря миллионам украинцев, которые подключились к акции, проведенной в "АТБ", "Меня это касается! А тебя?", наши маленькие граждане получили шанс восстановить здоровье, а это – самое ценное и важное в жизни.

Детские онкоцентры Украины, получивших помощь от "АТБ" и фонда "Таблеточки":

1. Киевский областной онкологический диспансер (1 039 057,15 грн).

2. Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (1 028 208,55 грн).

3. Николаевская областная детская клиническая больница (653 116,79 грн).

4. Днепропетровская областная детская клиническая больница (567 739,01 грн).

5. Полтавская детская городская клиническая больница (478 203,22 грн).

6. Ровенская областная детская больница (389 834,28 грн).

7. Ивано-Франковская областная детская клиническая больница (142 139,81 грн).

8. Киевский городской центр детской нейрохирургии (129 452,00 грн).

9. Черкасский областной онкологический диспансер (26 529,10 грн).

10. Национальная детская больница МОЗ Украины "Охматдет" (5 541 206,4 грн).