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Берегите головы: на Русановке с крыши дома падает плитка (фото)

15 марта, 15:46

Ольга Кравченко

Осколки зацепили рядом стоящие автомобили

В Киеве с верхних этажей дома в Днепровском районе упала плитка.

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.

Так, ЧП произошло возле памятника Гоголю на Русановке.

"Сосульки закончились, а на голову падает.Плитка упала в нескольких метрах от девушки! Также осколки попали и в машины, сработала сигнализация", – пишут в сообщении.

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Ранее мы писали, как получить компенсацию, если сосулька с крыши разбила машину.

Напомним, во Львове огромный кусок льда травмировал 20-летнюю девушку. Ледяная глыба упала с крыши гостиницы.

Также мы сообщали, что в Киеве в результате падения сосулек и льда серьезно пострадали два человека.

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Источник: Сегодня

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