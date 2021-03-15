Берегите головы: на Русановке с крыши дома падает плитка (фото)

В Киеве с верхних этажей дома в Днепровском районе упала плитка.
Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.
Так, ЧП произошло возле памятника Гоголю на Русановке.
"Сосульки закончились, а на голову падает.Плитка упала в нескольких метрах от девушки! Также осколки попали и в машины, сработала сигнализация", – пишут в сообщении.
Ранее мы писали, как получить компенсацию, если сосулька с крыши разбила машину.
Напомним, во Львове огромный кусок льда травмировал 20-летнюю девушку. Ледяная глыба упала с крыши гостиницы.
Также мы сообщали, что в Киеве в результате падения сосулек и льда серьезно пострадали два человека.
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