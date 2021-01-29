Бетоновоз попал в ловушку в центре Киева: разлился раствор (фото)

В центре Киева, в Нестеровском переулке (Шевченковский район), под асфальт частично провалился бетоновоз с мешалкой. По словам очевидцев, из нее выливается раствор.
Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", в переулке выполняются ремонтные работы на водопроводе. И автомобиль с цементом попал в разрытие на проезжей части.
"В Нестеровском переулке продолжаются работы по прокладке и реконструкции инженерных сетей. Заказчиком работ является "Киевводоканал". В зону работ попал бетоновоз и просел в разрытии. Согласно контрольной карточке на нарушение благоустройства, срок выполнения работ на инженерных сетях по Нестеровскому переулку будет продолжаться до 14 марта", – сообщили нам в "Киевавтодоре".
Удалось ли рабочим остановить вытекание раствора из бетоновоза, неизвестно.
Напомним, ранее в Киеве в Оболонском районе произошло ЧП: припаркованный автомобиль буквально провалился под землю.
Также мы писали, как в Одессе из-за прорыва трубы появилась огромная яма.
Смотрите видео – в Харькове провалился асфальт:
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