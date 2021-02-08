"Без отопления в минус 13": в Киеве 86 домов остались без горячей воды и тепла

Сегодня ночью, 8 февраля, произошло повреждение трубопровода на улице Лаврской, 13.

Об этом сообщает КГГА.

Аварийная бригада начала ремонтные работы. Завершить их планируют сегодня до конца дня.

"Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращено в 86 жилых домах", – говорится в сообщении.

Киевляне начали возмущаться в Сети.

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"Но это не совпадение. Аварии случаются еженедельно всю зиму. Отопление не бывает несколько дней подряд", – пишет в Facebook Юлия Решитко.

Как стало известно, поврежден трубопровод, который был введен в эксплуатацию 34 года назад (в 1987 году).

Напомним, в Киеве 80% тепловых сетей исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Ранее мы писали, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

Напомним, сегодня Кабмин провел совещание с представителями органов местного самоуправления, где рассмотрели предложения от "Нафтогаза" и разработали механизмы выравнивания тарифов для всех социальных категорий.