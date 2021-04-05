Без спецпропуска проехать можно? Как в Киеве ходят маршрутки

Сегодня утром в столице была напряженная обстановка на входах в метро и на остановках

В первый день жесткого локдауна в Киеве не все маршрутчики выполняют требования властей – где-то еще можно проскочить без спецпропуска, а в некоторых районах за этим следят полицейские.

Отметим, что маршрутки должны набирать пассажиров в количестве 50% от предусмотренных мест. Но не везде эти условия соблюдаются частными перевозчиками.

"Велись переговоры, чтобы они (маршрутки) работали во время карантина в режиме спецперевозок. То, что на сегодняшний день происходит, мы поправим с помощью контролирующих органов", – сказал в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

В то же время корреспондент "Сегодня" лично проверил, что на Позняках можно кататься в маршрутках без спецпропуска – не все водители проверяют их наличие, а берут только деньги. Водитель говорит: "Слава богу, что хоть как-то ездят". Салон практически пустой.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Еще один наш корреспондент напротив заснял картину, как люди пытаются попасть в маршрутку без спецпропуска, а полиция бдит.

Как сообщали новости "Сегодня", Поворозник уже рассказывал, что на сегодняшний день выдано 437 тысяч спецпропусков и в ближайшие дни киевляне смогут получить еще.

Также смотрите видео, как киевляне в понедельник утром пытались прорваться в транспорт.