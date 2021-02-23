"Богданова", "сладкая", "божественная". Киевляне дают снежным горам имена

В "Киевавтодоре" говорят что уже вывезли 150 тысяч тонн снега и разбираются, кто сгружает грязный снег на берег Лыбеди

В Киеве продолжают ликвидировать последствия обильных снегопадов. В период, когда со снегом было сложно справляться, коммунальщики сгребали его в большие кучи. Теперь эти "терриконы" возвышаются возле остановок транспорта, станций метро и просто во дворах жилых домов, супермаркетов, магазинов, аптек. При плюсовой температуре все это будет быстро таять и заливать улицы и тротуары.

СНЕЖНЫМ ГОРАМ ДАЮТ ИМЕНА

Пока киевляне вынуждены обходить эти снежные "барханы". Например, такая гора образовалась на остановке маршруток возле станции метро "Позняки".

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

"Мы уже называем ее "маршрутной" или "Богдановой горой", поскольку еще пару дней назад эта гора была выше, чем автобусы "Богдан", которые возле нее высаживают пассажиров", – рассказывает нам местная жительница Ольга.

Кстати, возле еще одного входа на станцию "Позняки" есть снежный "бархан", который прозвали "могилой фонтана". Здесь находится чаша фонтана, которую засыпали огромным слоем снега. Из него выглядывают цветочные вазы, которые тоже сгребли на кучу. Впрочем, это не помешало местной торговке обустроить возле "горы" торговую точку.

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

Несколько снежных завалов образовалось в районе станции метро "Академгородок" и на ближайших к ней улицах. Между ними пешеходы протоптали тропинки – нужно как-то добираться к транспорту. Люди называют их "трамплинами".

Гору снега на Леся Курбаса, 6-г киевляне называют "карманной" или "сладкой", поскольку находится она возле супермаркета "Велика кишеня" и магазина "Рошен". Там, видимо, ждут пока снежный холм сам растает.

Также большую кучу снега сгребли во дворах на проспекте Бажана, напротив жилого дома, в котором находится "Церковь Христа". Люди вынуждены все это месить ногами и ждать, пока само растает. Горку уже окрестили "божественной".

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

ВЫВЕЗЛИ 150 ТЫСЯЧ ТОНН

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" заверяют, что снежные горы загружают на самосвалы и вывозят за пределы города.

"Работа по вывозу снежных сугробов проводится ежедневно. Это делается во всех районах Киева. Хотя большая часть снега уже растаяла. Но мы продолжаем эту работу. В первую очередь снежные горы убирают от остановок общественного транспорта и с магистральных улиц. Высоту снежных холмов мы не измеряем. Учитывается только вес снега, который загружается в самосвалы и вывозится на площадки по складированию. Всего за сезон, а это с ноября прошлого года, на площадки вывезено более 150 тысяч тонн снега", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

СКАНДАЛ СО СНЕЖНОЙ СВАЛКОЙ У ЛЫБЕДИ

Кстати, из-за вывоза снега вспыхнул скандал в социальных сетях. Пользователи опубликовали фото берегов реки Лыбеди, куда вывезли горы снега.

"Река Лыбедь в районе улицы Байковой обзавелась бетонными порогами и снежными берегами. Химический снег с улиц города, посыпанный реактивами и обработанный топливными присадками, сбрасывается в реку, откуда химия с током воды направляется в Днепр", – пишут в социальных сетях.

Там добавляют, что в воду Лыбеди сбросили также полусферы желтого цвета, которые якобы сгребли с улиц вместе со снегом.

фото: Sergey Polovinko facebook.com/sergpolovinko

В "Киевавтодоре" заверяют, что упомянутые полусферы лежат в Лыбеди с осени прошлого года.

"Их туда бросили неизвестные вместе с бетонными блоками и строительным мусором. В КГГА поступали жалобы по данному факту еще в октябре. Что же касается складирования снега, то мы сейчас разбираемся, кто его туда вывозил. У каждого дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) есть свои площадки по вывозу снега. Их 24 по городу (ранее таких было 37). Пока на них еще достаточно места для складирования снега. А вот площадка возле Лыбеди не является официальной для складирования снега. Выясняем, кто его туда скидывал", – прокомментировали в "Киевавтодоре".

ЧТО БУДЕТ С ПОГОДОЙ

В коммунальной корпорации добавляют, что сейчас все дорожные службы в усиленном режиме расчищают решетки ливневой канализации по городу, чтобы не допустить подтоплений на улицах.

В столице наблюдается падение температуры. Накануне отметки на термометрах достигали + 5°С. Сейчас температура опустилась до 0°С. Вечером во вторник прогнозируют до -5°С.

В среду, по прогнозам синоптиков, ожидается снег.

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По официальным данным, в Киеве за весь период февральского снегопада выпало около 30 сантиметров снега. В то же время, по подсчетам аналитико-исследовательского центра "Институт города", в Киеве выпало 84 миллиона тонн снега, а высота снежного покрова достигала 55-57 сантиметров.

В Киев пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающих льдин и снега с крыш на автомобили. В понедельник из-за падения ледяных глыб пострадало несколько автомобилей.

Ранее всех удивили жители Ирпеня, которые придумали оригинальный способ уборки снега. Как это происходило, смотрите на видео: