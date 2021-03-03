"Большая стройка" идет в Киев: "Укравтодор" построит съезды с Дарницкого моста

У Зеленского раскритиковали столичную власть за нежелание довести мост до ума

В этом году "Укравтодор" не только возьмется за окружную дорогу в Киеве, но и достроит все съезды с Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста через Днепр. Работы начнутся уже летом.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Соответствующий меморандум подписал глава "Укравтодора" Александр Кубраков с главой правления АО "Укрзализныця" Владимиром Жмаком, на балансе которого находится мост.

Тимошенко рассказал, что на мосту будет доработано освещение и съезды на левом берегу Днепра. Также он сделал замечание столичной власти из-за недостаточной заинтересованности в достройке моста.

"Если Киев не идет в "Большую стройку", то "Большая стройка" идет в Киев", – заявил он.

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Тимошенко также напомнил, что "Укравтодор" готов в сжатые сроки завершить строительство и киевского долгостроя – Подольско-Воскресенского моста. Но для этого нужно согласие властей Киева.

В свою очередь Кубраков отметил, что в ответ на такое предложение "от города услышали только какие-то идеи про рабочие группы".

"Позиция проста: или мы достраиваем и готовы назвать срок, или город достраивает и называет срок", – заявил глава "Укравтодора".

В 2018 году Мининфраструктуры оценивало стоимость достройки Дарницкого моста в 30 млн евро. А строительства Подольско-Воскресенского моста Кубраков оценил в один строительный сезон.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Александр Кубраков заявлял, что "Укравтодор" серьезно возьмется за дороги Донбасса.