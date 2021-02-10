Проезд в маршрутках в Киевской области резко подорожает. Сколько теперь будем платить

Где и на сколько перевозчики уже подняли цены и что будет с проездом в столице

Часть пригородных маршруток в Киевской области подняла плату за проезд. Как заявляли ранее эксперты, рост цен был запланирован с 1 февраля, но перевозчики "подарили" жителям пригорода еще одну неделю поездок по старым тарифам. Уже с 5-6 февраля часть пригородных маршруток подняли стоимость проезда. Сайт "Сегодня" выяснил, почему началось подорожание и что будет дальше в Киеве.

Где и насколько подорожало?

По данным Ассоциации перевозчиков Киевской области, с 6 февраля проезд подорожал в 2-3 районах области.

Подняли стоимость проезда на 2 гривны в маршрутках, которые возят людей в столицу из Чабанов.

в маршрутках, которые возят людей в столицу из Чабанов. Дороже на 5 гривен стали поездки на маршруте Фастов – Киев. Здесь автобусы ездят через села, где другого автобусного сообщения нет вообще.

стали поездки на маршруте Фастов – Киев. Здесь автобусы ездят через села, где другого автобусного сообщения нет вообще. На 3 гривны подорожал проезд из Ирпеня в Киев, ранее пассажиры платили за поездку 17 гривен.

подорожал проезд из Ирпеня в Киев, ранее пассажиры платили за поездку 17 гривен. От Ирпеня до столичной Оболони проезд ранее стоил 20 гривен, теперь – 23 грн .

. От Гостомеля до Киева стоимость проезда увеличилась на 3 гривны . Теперь пассажиры платят 23 грн.

. Теперь пассажиры платят 23 грн. Подорожали маршрутки, которые курсируют в Киев с Петропавловской Борщаговки. Ранее проезд до станции метро "Академгородок" составлял 8 гривен, по Петропавловской Борщаговке и по Киеву – 7 гривен. Теперь соответственно – 10, 8 и 8 гривен.

Что изменилось?

Пассажиры, которые пользуются автобусами с Петропавловской Борщаговки, говорят, что за три дня после подорожания в них ничего существенно не изменилось.

"Маршрутки, как и раньше чумазые и немытые, хотя и со шторками на окнах. В салон водители набирают много стоячих пассажиров. Особенно, когда начался снегопад. Некоторые пассажиры ездят без масок. В этой ситуации приятней всего, наверное, только водителям автобусов, поскольку давать сдачу с 10 гривен уже не нужно", – рассказывает сайту "Сегодня" Дмитрий Струков, который ежедневно добирается этой маршруткой на работу в столицу.

Почему подняли цены?

В ассоциации перевозчиков Киевской области поясняют, что тарифы, которые внедряются сейчас, были обоснованы перевозчиками еще в 2018 году. Просто они не поднимали их на граничный уровень, который был на тот момент. Причина одна – у людей не было денег, и транспортники опасались, что люди просто перестанут ездить.

"Понятно, что сейчас, во время затянувшего карантина, у жителей области денег больше не стало. Но мы тоже не в лучших условиях. Нам приходится работать во время пандемии, когда ограничено количество мест в маршрутках, а пассажиропоток упал до 50%. Горючее стремительно дорожает. Машины заправляются на определенный пробег, и им просто не хватает топлива при нынешних погодных условиях. Компенсировать его просто нечем. Вот и вынуждены идти на крайние меры – поднимать тариф", – рассказали сайту "Сегодня" в одной из компаний по перевозкам, которая работает в Киевской области.

Есть вопросы к тарифам

Свои расчеты перевозчики прислали в Киевскую областную администрацию. Как пояснили нам в Ассоциации перевозчиков Киевской области, по четырем транспортным предприятиям возникли существенные вопросы – они поставили слишком высокие тарифы.

"Они должны предоставить свои расчеты и аргументировать завышенные тарифы. Мы, конечно же, не можем вмешиваться в бизнес перевозчиков и в чем-то их ограничивать. Но мы должны понимать, что от этого повышения получит пассажир. Например, новые и комфортные автобусы, повышенный сервис. Поэтому до 14 февраля совместно с коллегами из Киевской ОГА будем проводить анализ этих предприятий", – поясняет сайту "Сегодня" Алексей Павленко, глава Ассоциации перевозчиков Киевской области.

Пик подорожания после дня влюбленных

Алексей Павленко добавляет, что подорожание в пригородных маршрутках, которое произошло 5 и 6 февраля, увы, не последнее.

"Могу вам сказать, что после 14 февраля в Киевской области подорожает гораздо больше маршруток, оно будет более массовым. И скорее всего, это будет последняя волна роста тарифов", – добавляет глава Ассоциации перевозчиков.

Будут ли платить люди?

Эксперты, с которыми мы пообщались, говорят, что люди будут пользоваться дорогими маршрутками. У них просто нет других вариантов, а необходимость в транспорте очень высокая – автомобили есть не у всех. Пассажиры готовы оплачивать стоимость, которую им навязывают перевозчики, лишь бы были автобусы. Особенно на тех маршрутах, где людям необходимо каждый день ездить в столицу на работу, в больницы, на учебу, а альтернативы в виде электричек нет. Эксперт считает, что ситуация была бы другой, если бы полноценно работали коммунальные предприятия по перевозкам.

"Тогда между частниками и коммунальщиками была бы конкуренция. А у простых пассажиров – альтернатива, какой именно транспорт выбирать и по какой цене. Увы, на данный момент такого нет. А в целом нужно менять подход к перевозкам, например, на конкурс выставлять не сам маршрут, а именно количество перевозок. То есть, сколько ты перевез людей, то столько тебе после этого заплатили. Но для этого много чего нужно поменять. Строго вести учет пассажирских перевозок, чтобы местная власть могла компенсировать проезд за перевозку пассажиров-льготников", – добавляет Александр Сергиенко.

На очереди Киев

Пока пригородные маршрутки дорожают, в Киеве образовалось странное затишье, которое бывает перед бурей.

За последних две недели только некоторые маршруты в столице изменили свой тариф в сторону увеличения. Пара перевозчиков подтянули свой тариф с 6 до 7 гривен, и один увеличил стоимость проезда с 7 до 8 гривен.

"Пока границу в 8 гривен столичные перевозчики не перешли. Будем изучать ситуацию уже после карантина, когда начнет возобновляться пассажиропоток. Кстати, снегопад значительно снизил пассажиропоток по городу. Думаю, обсуждать вопрос подорожания проезда в маршрутках Киева начнем не раньше средины марта. На данный момент часть перевозчиков категорически выступает за подорожание, а вторая не против еще потерпеть до окончания карантина. Если тариф и будет подниматься, то, я думаю, он будет не больше 10 гривен и не на всех маршрутах", – рассказал сайту "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Как пассажиры соблюдают масочный режим в транспорте, смотрите в нашем сюжете:

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