Бросают в окна камни. В Киеве могут остановить работу маршруток

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области не исключают, что из-за карантинных ограничений придется вообще остановить работу маршруток в Киеве. У водителей уже на пределах нервы из-за нарастающих и постоянных конфликтов с пассажирами и полицией.

"Сейчас в Киеве проводятся массовые рейды по выявлению в маршрутках стоячих пассажиров. Водители стараются не брать пассажиров больше чем положено. Из-за этого возникают постоянные конфликты. Люди с остановок даже бросают камни в автобусы за то, что те не остановились – все хотят доехать на работу. На конечных остановках пассажиры лезут в драки с водителями и кричат, что сами будут разбираться с полицией. То есть, ситуация очень сложная и напряженная", – сказал "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области".

По его словам, полиция усилила рейды и фактически блокирует работу маршруток Киева. Если еще утром водитель может как-то уговаривать людей не набиваться в салон, то вечером, когда на остановке собирается захмелевшая толпа – они его просто могут разорвать за отказ пустить в салон.

"Только с сегодняшнего утра составлено до 60 протоколов на водителей маршруток. А один протокол – это штраф в размере 17 тысяч гривен. И он составляется именно на водителя. По этой причине водители просто съезжают с маршрутов в парк и отказываются работать. Водитель физически не в состоянии не пускать в салон пассажиров – это задача полиции. Пусть ставят на каждой остановке полицейского, и он контролирует количество пассажиров в салоне", – отмечает Игорь Моисеенко.

Ранее мы сообщали, что киевляне застряли в огромных очередях на остановках и блокируют транспорт.

Также напомним, в Киеве за сутки обнаружили менее 1300 новых случаев COVID-19.