Локдаун-2021: что ждет Киев

Ограничение активности уже вводилось в Украине и в Киеве, но особых позитивных результатов не дало

Киев продолжает готовиться к локдауну, который, по планам правительства, должны ввести с 8 января.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Введение локдауна – это исключительно решение Кабинета министров Украины. Поэтому тут я не могу сказать – будет он введен или нет. Но город готовится к введению локдауна с 8 января. Киев готов к разным ситуациям – и к локдауну, и без него. В любом случае нами будет проводиться мониторинг ситуации в городе", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, он не в курсе, будет ли отменен локдаун и внедрен, например, карантин выходного дня. Напомним, до Нового года это ограничение активности уже вводилось в Украине и в Киеве, но особых позитивных результатов не дало.

"Заменят ли локдаун карантином выходного дня – неизвестно. Это исключительно прерогатива правительства, даже не Министерства здравоохранения. Мы будем выполнять его постановление. Киев готов к выполнению любого решения, которое будет получено от правительства", – добавляет Рубан.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжает снижаться количество новых заразившихся COVID-19.

Также напомним, помимо локдауна, в Украине ввели с 19 декабря новые ограничения в рамках общенационального карантина.

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