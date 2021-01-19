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ЧП в Киеве: пара провалилась под лед (фото)

19 января, 12:56

Ольга Кравченко

Пара провалилась вместе со своей собакой

На Белом озере в Оболонском районе Киева люди и собака провалились под лед.

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Гуляя по заледеневшему озеру, пара с собакой провалились под лед.

"К счастью, мужчина смог выбраться, после чего достал из-под воды девушку и пса. Будьте предельно внимательны, когда выходите на лед", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Киеве спасали пса, который провалился под тонкий лед на Днепре.

Смотрите сюжет – как водитель, который хотел покататься по льду, чуть не утонул:

Видео: Сегодня

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Киев лед озеро провалились

Источник: Сегодня

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