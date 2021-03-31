Что на счету у "мертвых душ". Мошенники пытались с поддельным паспортом снять деньги умершей

В Киеве сообщили о подозрении женщине, которая в банке пыталась завладеть деньгами умершей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Поддельный паспорт, по которому злоумышленница собиралась получить средства, обнаружили работники банка и вызвали полицию.

"Женщина, которая умерла в 2014 году, на счету одного из банков имела сбережения в сумме 200 тыс. гривен. В связи с его ликвидацией государство делегировало другому финансовому учреждению возмещение средств каждому вкладчику банка. Подделав паспорт на имя умершей, злоумышленница обратилась к одному из столичных филиалов, чтобы завладеть ее деньгами с банковского счета", – говорит следователь территориального подразделения полиции Михаила Жушман.

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Фигурантку задержали, это – ранее не судимая 33-летняя уроженка Донецкой области. Изъятый ​​документ следователи направили на проведение соответствующей экспертизы, которая подтвердила факт его подделки.

"У нас есть основания полагать, что к этой схеме причастны и другие лица, которым, в частности, известна информация, относящаяся к банковской тайне. В рамках досудебного расследования мы устанавливаем круг всех участников преступной деятельности", – подытожил следователь Михаил Жушман.

За содеянное злоумышленнице грозит штраф от трех до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы от одного до двух лет, а также до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее мы писали, что мошенники обчищали интернет-продавцов через почтовое приложение.

Напомним, недавно правоохранители обнаружили еще одну банду мошенников. Они обустроили фейковый обменник и "заработали" 1,5 млн гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве будут судить организованную преступную группу за нанесение банку более 1,5 миллиона гривен убытков.