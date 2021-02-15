Что с гориллой Тони: стали известны результаты анализов (фото)

В Киевском зоопарке продолжается спасение единственной гориллы в Украине – самца Тони, которому уже более 46 лет. У него возникли проблемы со здоровьем, о которых сайт "Сегодня" уже сообщал ранее.
Теперь стали известны результаты анализов.
"Ничего серьезного анализы нам не показали. По ним с Тони все хорошо. Но мы однозначно меняем рацион животного. Кефир и йогурты уже исключили из его рациона. Также убираем из рациона хлеб. Его меняем на мюсли", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.
Киперы зоопарка добавляют, что стул у гориллы нормализовался. Но они продолжают следить за здоровьем животного.
В вольере с Тони остается домашний петух, который заставил гориллу активно двигаться.
И скорее всего, именно соседство с птицей помогло Тони впервые за более чем две недели сходить в туалет.
"Петух продолжает соседствовать с гориллой. Его мы прозвали Другом, поскольку он действительно по-дружески помогает своему соседу быть подвижным. Планируем запустить в вольер еще парочку птиц, для того чтобы Тони не засиживался и был подвижен", – добавляют в зоопарке.
Напомним, из-за проблем со здоровьем Тони грозит хирургическое вмешательство – чтобы промыть ему кишечник, нужно сделать анестезию. Но учитывая, что животному 46 лет (по человеческим меркам это под 90), есть опасность, что Тони не перенесет наркоз.
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