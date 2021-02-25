Что с гориллой Тони: занимается спортом и стал вегетарианцем (видео)

В прошлый четверг единственной горилле в Украине – 46-летнему самцу Тони сделали операцию: животное комплексно осмотрели под наркозом ветеринары. Сайт "Сегодня" поинтересовался в Киевском зоопарке, как чувствует себя дедушка Тони, поскольку по человеческим меркам ему уже около 90 лет.

Как рассказали нам в зоопарке, состояние Тони нормализовалось, стул стал регулярным. Сразу после медицинских процедур Тони жестами попросил покушать.

"Тони чувствует себя хорошо. После комплексного осмотра и прочистки он стал бодрее. В вольере мы подвесили к потолку пару сухих веников, чтобы Тони больше занимался физкультурой – дотягивался до них лапой. Да, он уже в возрасте и не хочет двигаться, но его нужно заставлять это делать! Например, мы будем раскладывать его еду в разных частях вольера, чтобы он передвигался по всей территории. Наша задача организовать ему в вольере мини-спортзал", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Кстати, в вольере с гориллой остается и петух по кличке Друг, который заставил Тони быть активным еще до операции.

"Теперь мы все стали фитнес-тренерами Тони. Он и так раньше был в центре нашего внимания, а сейчас оно увеличилось вдвойне. По возрасту он дедушка, но мы делаем все возможное, чтобы возрастные изменения не мешали ему нормально жить. То, что мы вовремя провели обследование, прибавило Тони как минимум полтора года полноценной жизни", – добавляет Кирилл Трантин.

В зоопарке полностью изменили меню гориллы. Из него убрали – хлеб, йогурты, кисломолочный сыр.

Теперь Тони, каждый день будут давать по 200 грамм петрушки и полкилограмма брокколи, а также 300 грамм шпината и 300 грамм салатного цикория.

Доктора прописали давать горилле через день топинамбур – полкило и 100 граммов пастернака. Также через день в меню будут добавлять 100 граммов зеленого лука, полкилограмма помело и столько же ананаса. А еще клетчатку, по две ложки.

"Постепенно вводим в рацион животного ветки деревьев с корой и кормовые веники – лоза и ветки фруктовых деревьев. Зарубежные коллеги рекомендуют давать Тони ветки бамбука. Сейчас будем искать предприятия, которые занимаются выращивание бамбука и договариваться о поставках. На неделю нам нужно примерно 100 килограмм веток бамбука, но это не только для Тони, но и для всех приматов. Бамбук значительно улучшит их рацион", – добавляет директор Киевского зоопарка.

Напомним, из-за проблем со здоровьем горилле нужно было промыть кишечник, а для этого – сделать анестезию. Но учитывая, что Тони 46 лет (по человеческим меркам это под 90), была опасность, что он не перенесет наркоза.