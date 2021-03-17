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Чуть не уплыли на льдине. Под Киевом рыбаки вышли на лед в плюсовую температуру

17 марта, 12:21

Ольга Кравченко

Сотрудники ГСЧС вернули рыбаков на берег на лодке

В Переяславском районе на реке Днепр шестерых рыбаков унесло на льдине.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

"По прибытии на место вызова спасатели установили, что 6 человек, которые занимались рыбалкой, находятся на отколотой льдине и не в состоянии самостоятельно добраться до берега", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС на лодке доставили рыбаков на берег.

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По информации спасателей, пострадавших нет.

Напомним, в Черкассах терпящих бедствие рыбаков спасали водолазы. Отказ двигателя в рыбацкой лодке произошел в полукилометре от берега, и вернуться назад на веслах они также не могли – за считаные минуты лодку заблокировал лед.

Ранее мы писали о спасении рыбаков в Киевской области, которых унесло далеко от берега на отломившейся льдине. Инцидент произошел в заливе Киевского моря возле Вышгорода, когда на ГЭС спускали воду – отломилась льдина, на которой остались люди.

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Источник: Сегодня

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