Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)

Во время стендап-концерта в одном из киевских клубов комика Владислава Капицу ударил, разбив ему очки, депутат Киевсовета от партии"Голос" Константин Богатов.

Об этом сообщило в Facebook "Телебачення Торонто", сценаристом и соведущим которого является Капица.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 февраля, но широко известно о нем стало в понедельник.

По словам комика, депутату не понравилось, что стендапер, который выступал до него, использовал мат и Богатов попытался прервать выступление.

Когда Капица попытался уладить ситуацию, то получил удар в лицо, кроме того от удара у него сломались очки.

"Телефон отлетает, видео выключается, но часть сохранилась. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально было за секунд 20", – рассказал комик.

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В ходе конфликта зрители вызвали полицию, а Богатова вывели из зала. Приехавшая позже полиция также предложила депутату покинуть помещение.

Сообщается, что на следующий день Константин Богатов извинился перед стендапером, отметив, что применять силу было нецелесообразно, но и мат – это неправильно.

В партии "Голос" также отреагировали на инцидент, заявив, что считают поведение Богатова недопустимым и пообещали обсудить поведение коллеги на ближайшем собрании фракции в Киевсовете.

"Искренне приносим извинения лично стендаперу Владу Капице. И тем, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта", – говорится в заявлении партии.

Напомним, 5 февраля на заседании Рады произошла потасовка между народными депутатами из-за выступления, которое касалось блокировки трех телеканалов.

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