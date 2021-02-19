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"Дикая страна": в центре Киева у голландского дипломата украли велосипед

19 февраля, 16:06

Игорь Тимофеев

Сотруднику посольства советуют искать похищенный байк в ломбардах

В центре Киева, под зданием Национального антикоррупционного бюро, у сотрудника посольства Нидерландов украли велосипед. Дипломат уже написал заявление в полицию.

Об этом сообщает другой сотрудник дипмиссии Лодевийк Смоор на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фото похищенного у коллеги велосипеда и просит всех, кто что-то знает об этом случае – дать ему знать.

Посетители страницы дипломата активно отреагировали на его сообщение:

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"Вы больше не увидите украденный велосипед! К несчастью!" – "В ломбардах искать надо. Украденные велосипеды не приветствуются в велосипедных сообществах!" – "Украина действительно дикая страна. Велосипед для населения – это диковинка". – "Велосипеды воруют и в Западной Европе, а вот дикая Украины тем, что во всем мире отказываются от засилья автомобилей в городах в пользу общественного транспорта и велосипедов, а у нас продолжают стимулировать использование персональных автомобилей. Киев постоянно в лидерах антирейтинга по загрязненности воздуха!" – "Какая жалость и позор для Украины! В то время как Нидерланды сами по себе являются очень обычной страной для краж велосипедов! Замок Cryptonit нужен не только в Нидерландах!" пишут комментаторы.

Напомним, в Украине вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся велосипедов и такси.

Также сообщалось, что в Киеве велосипедист не заметил остановку и врезался в нее.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

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Источник: Сегодня

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