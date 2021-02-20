ДТП под Киевом: выехал на встречку и столкнулся с тремя авто (фото)

В Киевской области 20 февраля произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Водитель Hyundai ехал в Киев, но в районе села Победа не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Toyota, Volkswagen и Mercedes Sprinter.

"Последний от удара перевернулся", – говорится в сообщении.

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Водителя и пассажира Hyundai госпитализировали.

Ранее мы писали, что в Дарницком районе Киева на железнодорожном переезде возле платформы "Лесничество" на улице Бориспольской товарный поезд врезался в легковой автомобиль, погиб мужчина.

Также напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.

Смотрите видео – в Харькове мужчина упал под поезд:

Видео: Telegram